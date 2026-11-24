Петер Мадьяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время визита в Ужгород объявил о выделении Украине помощи, передает УНН.

Хочу привезти послание венгерского народа, передать солидарность венгерского народа народу Украины и в частности венграм Закарпатья. Мы привезли для Украины гуманитарную помощь стоимостью 1 миллиард форинтов (более 134,5 млн гривен). Среди нее — мониторы наблюдения за пациентами, а также лекарства на сумму почти 100 миллионов форинтов (13 млн гривен), транспортные средства и все остальные средства, которые не являются военными, как раз перед зимой, когда важнейшим является энергоснабжение — сообщил Мадьяр на своей странице в Facebook.

Он добавил, что сегодняшним решением венгерского правительства принято решение о выплате в размере 1 миллиарда форинтов и для венгров Закарпатья.

И сейчас в присутствии господина президента хочу рассказать о том, что сегодня на заседании венгерский парламент принял решение увеличить на миллиарды форинтов фонд помощи венграм за рубежом. Мы создаем специальный социальный фонд имени Илона Зриньи, в рамках которого будет предоставляться эта помощь — добавил Мадьяр.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что визит премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра "даст положительные результаты" и анонсировал договоренности в трех сферах.