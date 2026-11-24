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Из двух общин в Донецкой области принудительно эвакуируют детей вместе с родителями или другими законными представителями. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Подписал распоряжение о проведении обязательной эвакуации в принудительном порядке детей вместе с родителями или другими законными представителями из всех населенных пунктов Александровской и Черкасской общин. Таким образом, обязательная эвакуация детей в принудительном порядке теперь охватывает все населенные пункты на свободной части Донецкой области - сообщил Филашкин.

По словам главы ОВА, это чрезвычайно сложное, но необходимое решение. Россияне ежедневно обстреливают города и села, засыпают область авиабомбами. В таких условиях нужно особенно заботиться о безопасности детей.

Эвакуационные мероприятия будут проводить специализированные эвакуационные группы полиции и спасателей совместно с местными военными администрациями. Семьям помогут выехать в более безопасные регионы Украины. Призываю родителей не медлить с выездом. Никакое имущество не стоит детской жизни. Самое важное сейчас — вывезти детей из опасности и сохранить их будущее - резюмировал Филашкин.

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