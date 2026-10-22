В Донецкой области из-за атак РФ расширили принудительную эвакуацию детей — о каких общинах идет речь

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В Донецкой области расширяют зону обязательной эвакуации семей с детьми в принудительном порядке — теперь она охватывает все населённые пункты Краматорской и Славянской общин. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передаёт УНН.

Ситуация с безопасностью постоянно ухудшается. Россияне ежедневно атакуют Краматорск и Славянск, наносят удары по жилым кварталам, гражданскому транспорту и местам, где находятся люди. Оставаться там с детьми — неоправданный риск - сообщил Филашкин.

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Глава Донецкой ОВА обратился к родителям: "не подвергайте детей опасности и не ждите, пока российский удар произойдёт рядом с вашим домом, эвакуируйтесь сейчас".

К эвакуации привлечены специализированные группы полиции и ГСЧС, а после прибытия в транзитный пункт семьям помогут с дальнейшим переездом в более безопасные регионы Украины. Жизнь детей — безусловный приоритет - резюмировал Филашкин.

В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации детей