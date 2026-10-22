В Донецкой области из-за атак РФ расширили принудительную эвакуацию детей — о каких общинах идет речь
Киев • УНН
Зону принудительной эвакуации семей с детьми расширили на все населённые пункты Краматорской и Славянской общин. Причина — ежедневные атаки РФ.
В Донецкой области расширяют зону обязательной эвакуации семей с детьми в принудительном порядке — теперь она охватывает все населённые пункты Краматорской и Славянской общин. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передаёт УНН.
Ситуация с безопасностью постоянно ухудшается. Россияне ежедневно атакуют Краматорск и Славянск, наносят удары по жилым кварталам, гражданскому транспорту и местам, где находятся люди. Оставаться там с детьми — неоправданный риск
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Глава Донецкой ОВА обратился к родителям: "не подвергайте детей опасности и не ждите, пока российский удар произойдёт рядом с вашим домом, эвакуируйтесь сейчас".
К эвакуации привлечены специализированные группы полиции и ГСЧС, а после прибытия в транзитный пункт семьям помогут с дальнейшим переездом в более безопасные регионы Украины. Жизнь детей — безусловный приоритет
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