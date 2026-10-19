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В Донецкой области с 1 ноября введут длительный комендантский час — сколько он продлится и будут ли исключения

Киев • УНН

 • 10825 просмотра

С 1 ноября в Донецкой области комендантский час будет длиться с 16:00 до 11:00, кроме двух общин. Решение приняли из-за усиления обстрелов.

В Донецкой области с 1 ноября введут длительный комендантский час — сколько он продлится и будут ли исключения
Фото иллюстративное

С 1 ноября на всей территории Донецкой области, за исключением двух общин, будет действовать длительный комендантский час.  Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

С 1 ноября на всей территории Донецкой области, за исключением Александровской и Черкасской общин, будет действовать длительный комендантский час: с 16:00 до 11:00.   В Александровской и Черкасской общинах комендантский час пока остается без изменений — с 21:00 до 05:00. Соответствующий приказ сегодня подписал 

- сообщил Филашкин.

По его словам, такое решение продиктовано ситуацией с безопасностью. Россияне усиливают обстрелы населенных пунктов области, а риски для гражданских постоянно растут.

Прошу всех ответственно отнестись к новым ограничениям, заранее планировать передвижения и соблюдать требования военных администраций и правоохранителей. И вновь подчеркиваю: в Донецкой области уже давно нет безопасных мест. Призываю людей, особенно семьи с детьми, не ждать очередного обстрела и выезжать в более безопасные регионы Украины. Сейчас самое важное — сохранить жизнь 

- резюмировал глава Донецкой ОВА.

В Украине разоблачили сразу ряд агентов РФ, действовавших от Николаевской области до Донецкой — ОГП12.09.26, 13:30 • 8557 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
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Вадим Филашкин
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