В Донецкой области с 1 ноября введут длительный комендантский час — сколько он продлится и будут ли исключения
Киев • УНН
С 1 ноября в Донецкой области комендантский час будет длиться с 16:00 до 11:00, кроме двух общин. Решение приняли из-за усиления обстрелов.
С 1 ноября на всей территории Донецкой области, за исключением двух общин, будет действовать длительный комендантский час. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
С 1 ноября на всей территории Донецкой области, за исключением Александровской и Черкасской общин, будет действовать длительный комендантский час: с 16:00 до 11:00. В Александровской и Черкасской общинах комендантский час пока остается без изменений — с 21:00 до 05:00. Соответствующий приказ сегодня подписал
По его словам, такое решение продиктовано ситуацией с безопасностью. Россияне усиливают обстрелы населенных пунктов области, а риски для гражданских постоянно растут.
Прошу всех ответственно отнестись к новым ограничениям, заранее планировать передвижения и соблюдать требования военных администраций и правоохранителей. И вновь подчеркиваю: в Донецкой области уже давно нет безопасных мест. Призываю людей, особенно семьи с детьми, не ждать очередного обстрела и выезжать в более безопасные регионы Украины. Сейчас самое важное — сохранить жизнь
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