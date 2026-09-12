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В Украине разоблачили сразу ряд агентов РФ, действовавших от Николаевской области до Донецкой — ОГП

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Правоохранители разоблачили агентов РФ в нескольких областях Украины. Их подозревают в наведении дронов, передаче координат и государственной измене.

В Украине разоблачили сразу ряд агентов РФ, действовавших от Николаевской области до Донецкой — ОГП

Украинские правоохранители в течение последнего месяца разоблачили ряд лиц, которых подозревают в государственной измене, работе на российские спецслужбы и коллаборационной деятельности. Среди них — артиллерист, который за $30 выполнял задания российского куратора, сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным ОГП, в период с 14 августа по 10 сентября 2026 года правоохранители документировали деятельность агентов рф в ряде областей Украины.

В Николаевской области разоблачили жителя, который, по данным следствия, выполнял задания российского куратора. Также правоохранители разоблачили артиллериста, согласившегося выполнять задания представителя рф за $30. Еще 2 жителей области уже осудили, в частности за передачу россиянам информации о Силах обороны.

Наводили дроны и передавали координаты военных

В Днепропетровской области в суд направили дело мужчины, которого обвиняют в наведении российских дронов на украинских военных и HIMARS в прифронтовом районе. Еще одного человека разоблачили во время передачи представительнице Генштаба войск рф координат украинских военных на Запорожском направлении.

В Ровненской области задержали агента фсб, который готовил убийства военнослужащих19.08.26, 19:10 • 8796 просмотров

В Донецкой области правоохранители разоблачили агентов, которые, по версии следствия, передавали россиянам данные о расположении личного состава, военной техники, ПВО и укреплений Сил обороны. Кроме того, задержали 9 мужчин и доказали вину еще 9 жителей Донецкой области и Севастополя, которые добровольно вступили в российскую армию и участвовали в боевых действиях против Украины.

В Сумской области отца и сына заочно приговорили к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. По данным прокуратуры, в 2022 году они перешли на сторону россии и воевали в качестве снайперов. Еще одного служащего Новокаховской городской военной администрации приговорили к 15 годам за сотрудничество с представителем фсб и передачу информации об украинских военнослужащих.

Отдельно о подозрении сообщили 10 бывшим военнослужащим ВСУ, которые после оккупации Крыма перешли на сторону россии. В Одесской области под стражу без права внесения залога взяли военнослужащего, которого подозревают в передаче врагу координат личного состава и техники.

В Полтавской области задержали агента рф, который готовил убийство командира воинской части20.08.26, 14:34 • 4301 просмотр

Кроме того, в Полтавской области правоохранители заявили о предотвращении теракта, в подготовке которого обвиняют студента университета. Его дело уже направили в суд.

Также завершено расследование в отношении владельца крымских зоопарков, которого обвиняют в разграблении заповедника "Аскания-Нова". По оценке следствия, причиненный ущерб превышает 67,3 млн грн.

СБУ задержала 19-летнего киллера фсб, который готовил убийство активиста в Киевской области10.09.26, 14:43 • 7752 просмотра

Степан Гафтко

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