Региональная ассамблея Азорских островов одобрила создание морской заповедной зоны площадью 300 тыс. км². Половина территории
будет полностью защищена, на другой разрешен выборочный вылов рыбы.
Виктор Шаповал опроверг сообщения о полном уничтожении «Аскании-Новой» российскими военными. Он подтвердил факты вывоза животных и
значительных убытков, но подчеркнул, что заповедник не уничтожен.
российские оккупационные войска привозят рабочих из рф и Крыма в оккупированный заповедник Аскания-Нова в Украине в рамках
"промышленного туризма", подвергая опасности гражданское население, подвергая его военным объектам в заповедной зоне.
За 24 часа украинцы приобрели военные облигации, собрав в бюджет более 30 млн грн. Наибольшей популярностью пользовались облигации
в Ялте, Новой Каховке и Симферополе.
Американские благотворители передали общине Аскании-Новой экскаватор-погрузчик для восстановления после деоккупации.
российские солдаты, оккупировавшие часть Херсонской области Украины, убивают диких животных ради развлечения и выкладывают
фотографии, на которых они позируют с убитыми животными.