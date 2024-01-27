российские военные щеголяют убитыми животными на оккупированной Херсонщине - Зоозащитники

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
  •  104365 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
26 январь 2024, 13:10  •  148891 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  165758 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  156850 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  190970 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  212842 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  193916 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  200435 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  201771 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  171916 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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Новости по теме

российские военные щеголяют убитыми животными на оккупированной Херсонщине - Зоозащитники

российские солдаты, оккупировавшие часть Херсонской области Украины, убивают диких животных ради развлечения и выкладывают фотографии, на которых они позируют с убитыми животными.

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российские военные щеголяют убитыми животными на оккупированной Херсонщине - Зоозащитники

ДРГ на севере: прокуратура расследует расстрел гражданских россиянами на Сумщине

Российская диверсионная группа 27 января застрелила 54-летнего мужчину и его 68-летнюю сестру, когда они ехали между двумя селами в Сумской области. Украинские правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Война •   •  15024 просмотра
ДРГ на севере: прокуратура расследует расстрел гражданских россиянами на Сумщине

Новые правила помощи переселенцам: в Минсоцполитики объяснили кому продлят выплаты

Украинское правительство решило автоматически продлить финансовую помощь уязвимым группам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 1 марта, при этом обязав трудоспособных ВПЛ зарегистрироваться как безработных и искать работу, чтобы продолжать получать выплаты.

Общество •   •  14185 просмотра
Новые правила помощи переселенцам: в Минсоцполитики объяснили кому продлят выплаты

Кулеба обсудил совместное производство дронов для ВСУ с главой МИД Литвы

Украина и Литва определяют совместные шаги для увеличения производства беспилотников для нужд Вооруженных сил Украины. Страны планируют совместить литовские технологии производства беспилотников со способностью Украины к масштабированию производства.

Война •   •  16400 просмотра
Кулеба обсудил совместное производство дронов для ВСУ с главой МИД Литвы

россияне продолжают этнические чистки на оккупированных территориях Украины - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Украины российские войска проводят системные мероприятия по вытеснению патриотически настроенных местных жителей.

Война •   •  17426 просмотра
россияне продолжают этнические чистки на оккупированных территориях Украины - Центр нацсопротивления

В Киеве в многоэтажке произошел пожар: погибла женщина

Сегодня утром произошел пожар в 9-этажном жилом доме в столице. Спасатели эвакуировали 6 человек, но одна женщина, которую эвакуировали с 3-го этажа, умерла позже в карете скорой помощи.

Киев •   •  14607 просмотра
В Киеве в многоэтажке произошел пожар: погибла женщина

Захватчики возобновили наступательные действия на Харьковщине - Синегубов

Российские войска возобновили наступление в Харьковской области, ожесточенные бои идут в селах Синьковка и Табаевка. Более десятка российских атак было отбито украинскими войсками, но, по словам председателя Харьковской областной военной администрации, интенсивность российских наступательных действий на этих территориях снова возросла.

Война •   •  18390 просмотра
Захватчики возобновили наступательные действия на Харьковщине - Синегубов

Британская разведка: военные достижения рф в Украине "стратегически несущественны"

В ведомстве напомнили, что довоенное население Веселого составляло 102 человека, а Крахмального - 45. Специалисты пояснили, что это незначительное продвижение для рф.

Война •   •  17989 просмотра
Британская разведка: военные достижения рф в Украине "стратегически несущественны"

Юридически они не служат в вс рф: оккупанты обманули заключенных из "Шторм Z"

Большинство заключенных, завербованных Россией для борьбы с Украиной, не получили легального военного статуса, поэтому они не получают зарплаты, льгот и обещанного снятия судимости.

Война •   •  19477 просмотра
Юридически они не служат в вс рф: оккупанты обманули заключенных из "Шторм Z"

Отныне в отелях и базах отдыха на ВОТ Запорожье должны доносить о посетителях россиянам

На оккупированной части Запорожья россияне заставили местных владельцев гостиниц и баз отдыха доносить информацию обо всех своих посетителях.

Общество •   •  16937 просмотра
Отныне в отелях и базах отдыха на ВОТ Запорожье должны доносить о посетителях россиянам