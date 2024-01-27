российские военные щеголяют убитыми животными на оккупированной Херсонщине - Зоозащитники

россияне совершают очередной экоцид, убивая ради забавы животных на временно оккупированной территории Херсонщины. Об этом сообщили UАnimals, передает УНН.

Детали

Участница волонтерского сообщества распространила фотографии, на которых российские военные из оккупированной части Херсонщины щеголяют убитыми животными.

На фотографиях застрелены заяц-русак и фазан обыкновенный. Научный сотрудник института зоологии Шмальгаузена Виталий Смаголь подтвердил, что на одном из фото застрелен самец благородного оленя.

Проведенный анализ подтверждает, что фото были сделаны на Херсонщине, впрочем определить точную локацию не удалось. Однако в сообщении говорится, что до полномасштабного вторжения стада оленя благородного жили в заповеднике "Аскания-Нова" и Азово-Сивашском национальном парке.

Всего за время полномасштабного вторжения от боевых действий пострадали примерно 20% природоохранных территорий в Украине. Однако из-за оккупации невозможно оценить количество погибших там животных.

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