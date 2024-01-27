российские военные щеголяют убитыми животными на оккупированной Херсонщине - Зоозащитники
российские солдаты, оккупировавшие часть Херсонской области Украины, убивают диких животных ради развлечения и выкладывают фотографии, на которых они позируют с убитыми животными.
ДРГ на севере: прокуратура расследует расстрел гражданских россиянами на Сумщине
Российская диверсионная группа 27 января застрелила 54-летнего мужчину и его 68-летнюю сестру, когда они ехали между двумя селами в Сумской области. Украинские правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Новые правила помощи переселенцам: в Минсоцполитики объяснили кому продлят выплаты
Украинское правительство решило автоматически продлить финансовую помощь уязвимым группам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 1 марта, при этом обязав трудоспособных ВПЛ зарегистрироваться как безработных и искать работу, чтобы продолжать получать выплаты.
Кулеба обсудил совместное производство дронов для ВСУ с главой МИД Литвы
Украина и Литва определяют совместные шаги для увеличения производства беспилотников для нужд Вооруженных сил Украины. Страны планируют совместить литовские технологии производства беспилотников со способностью Украины к масштабированию производства.
россияне продолжают этнические чистки на оккупированных территориях Украины - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях Украины российские войска проводят системные мероприятия по вытеснению патриотически настроенных местных жителей.
В Киеве в многоэтажке произошел пожар: погибла женщина
Сегодня утром произошел пожар в 9-этажном жилом доме в столице. Спасатели эвакуировали 6 человек, но одна женщина, которую эвакуировали с 3-го этажа, умерла позже в карете скорой помощи.
Захватчики возобновили наступательные действия на Харьковщине - Синегубов
Российские войска возобновили наступление в Харьковской области, ожесточенные бои идут в селах Синьковка и Табаевка. Более десятка российских атак было отбито украинскими войсками, но, по словам председателя Харьковской областной военной администрации, интенсивность российских наступательных действий на этих территориях снова возросла.
Британская разведка: военные достижения рф в Украине "стратегически несущественны"
В ведомстве напомнили, что довоенное население Веселого составляло 102 человека, а Крахмального - 45. Специалисты пояснили, что это незначительное продвижение для рф.
Юридически они не служат в вс рф: оккупанты обманули заключенных из "Шторм Z"
Большинство заключенных, завербованных Россией для борьбы с Украиной, не получили легального военного статуса, поэтому они не получают зарплаты, льгот и обещанного снятия судимости.
Отныне в отелях и базах отдыха на ВОТ Запорожье должны доносить о посетителях россиянам
На оккупированной части Запорожья россияне заставили местных владельцев гостиниц и баз отдыха доносить информацию обо всех своих посетителях.