російські військові хизуються вбитими тваринами на окупованій Херсонщині - Зоозахисники
Київ • УНН
російські солдати, які окупували частину Херсонської області України, вбивають диких тварин заради розваги та викладають фотографії, на яких вони позують з убитими тваринами.
росіяни вчиняють черговий екоцид, вбиваючи заради забави тварин на тимчасово окупованій території Херсонщини. Про це повідомили UАnimals, передає УНН.
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Учасниця волонтерської спільноти поширила фотографії, на яких російські військові з окупованої частини Херсонщини хизуються вбитими тваринами.
На світлинах застрелені заєць-русак та фазан звичайний. Науковий співробітник інституту зоології Шмальгаузена Віталій Смаголь підтвердив, що на одному з фото застрелений самець благородного оленя.
Проведений аналіз підтверджує, що фото були зроблені на Херсонщині, втім визначити точну локацію не вдалося. Проте в повідомленні йдеться, що до повномасштабного вторгнення стада оленя благородного мешкали в заповіднику "Асканія-Нова" та Азово-Сиваському національному парку.
Загалом за час повномасштабного вторгнення від бойових дій постраждали приблизно 20% природоохоронних територій в Україні. Однак через окупацію неможливо оцінити кількість загиблих там тварин.
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