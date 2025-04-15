Херсонця засуджено на 12 років за керівництво окупаційним медзакладом

Мешканець Херсону отримав 12 років в'язниці з конфіскацією майна за співпрацю з окупантами. Він обійняв посаду в окупаційній установі та агітував за роботу в ній.