Ворожі війська обстріляли житлові квартали та інфраструктуру Херсонської області, поранено 8 людей, зокрема дитину. Пошкоджено будинки та автомобілі.
В Херсоні зафіксовано удар по цивільному авто, є постраждалий. У Дудчанах російський дрон знищив машину з хлібом, але минулося без жертв.
У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.
У Херсоні внаслідок атаки дрона поранено 41-річну жінку. Лікарі надали їй допомогу, від госпіталізації вона відмовилася. Обстріли житлових районів тривають щодня.
Внаслідок інтенсивних ворожих атак на Херсонську область за минулу добу загинули 3 людини, ще 7 отримали поранення. Під вогнем опинилися десятки міст і сіл, пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Волонтер Олег Сальник загинув у Херсоні від атаки дрона. Він допомагав цивільним, евакуював людей та ліквідовував наслідки обстрілів.
російські військові атакували цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув 27-річний чоловік, ще двоє отримали поранення.
9 квітня в Бериславі загинув 60-річний чоловік внаслідок ворожого удару. Також, через обстріли Степанівки поранені двоє чоловіків, а загалом за добу поранено 8 жителів Херсонщини.
Уряд України виділив 1,5 млрд грн для підтримки громад та регіонів, які цього найбільше потребують. Пів мільярда гривень отримають сім областей на комунальні послуги у медзакладах.
Через ускладнення погодних умов на Миколаївщині, на трасі М-14 утворився затор біля села Зелене. Рух транспорту перекрито для всіх видів транспорту.
Негода лютує на півдні: в Одесі вітер повалив дерева на колії, рух трамваїв призупиняли. У Миколаєві та Херсоні сніг та ожеледиця ускладнили рух транспорту.
Патрульна поліція повідомила, що з 11 квітня радари TruCAM будуть встановлені на 25 нових ділянках доріг. Тепер загалом працюватиме 160 приладів на 338 ділянках доріг.
На тимчасово окупованих територіях України росія створює "казачі товариства" для контролю, репресій та тиску. У Луганській області вже зареєстровано 10 таких формувань.
СБУ зібрала докази злочинної діяльності Ольги Скабєєвої. Вона закликала до захоплення українських міст і знищення енергетичної інфраструктури, просуваючи це в ефірах телеканалу "росія-1".
З початку вторгнення зафіксовано 811 інцидентів через вибухонебезпечні предмети. Найбільш забруднені Харківська, Миколаївська та Херсонська області.
У Дніпровському районі Херсона ворожий БпЛА атакував, поранивши 66-річного чоловіка. Він отримав вибухові травми та осколкові поранення, стан середньої тяжкості.
Внаслідок влучання в житловий будинок спалахнула пожежа. Рятувальники евакуювали двох мешканців та надали психологічну допомогу постраждалим від ворожої атаки.
Сьогодні у Дніпровському районі Херсона ворожий БпЛА скинув вибухівку. Постраждав 40-річний місцевий мешканець, його оперативно доправили до лікарні.
Внаслідок обстрілів Костянтинівки Донецької області загинула людина, двоє поранені, серед них 9-річна дівчинка. У місті пошкоджено будинки, адмінбудівлі та крамницю.
Внаслідок обстрілу Херсона постраждали вагітна жінка та її дворічний син. Їх дістали з-під завалів будинку, де вони опинилися після влучання ворожого снаряду.
Мешканець Херсону отримав 12 років в'язниці з конфіскацією майна за співпрацю з окупантами. Він обійняв посаду в окупаційній установі та агітував за роботу в ній.
Генштаб ЗСУ заявив, що Україна дотримується домовленостей і не завдає ударів по енергетичних об'єктах рф та окупованих територій. Водночас, росія порушує ці домовленості, атакуючи енергооб'єкти України.
Війська рф за добу обстрілювали Херсонщину з артилерії та БпЛА, поранено двох поліцейських. Сьогодні зранку ворог знову атакував Херсон, є поранені серед цивільних.
У Херсоні тимчасово призупинено рух електротранспорту через пошкодження контактної мережі внаслідок обстрілу. Фахівці працюють над усуненням наслідків, терміни відновлення руху уточнюються.
У березні кількість боєзіткнень на півдні зросла втричі, а також збільшилася кількість обстрілів та атак дронами-камікадзе. Росіяни накопичують сили для штурмових дій.
Президент України повідомив про передачу американській стороні даних про російські удари по енергетичній інфраструктурі. Київ наполягає, щоб кожне порушення було зафіксовано.
рф продовжує атакувати енергетичні об'єкти, попри угоду про припинення вогню. Сьогодні зранку удар пошкодив об'єкт в Херсоні, залишивши без світла 45 000 мешканців.
Протягом доби 31 березня, російські війська обстрілювали Херсонську область, внаслідок чого шестеро людей отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки, газопровід та автомобілі.
Сьогодні у Херсоні мешканці Центрального та Корабельного районів залишилися без електроенергії. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
31 березня російські війська завдали п'ять ударів КАБами по одній з громад Запорізької області. За попередньою інформацією, постраждалих немає, наслідки з'ясовуються.