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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25943 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155561 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 135716 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138638 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134413 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134465 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196282 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77563 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164643 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116949 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Агресор обстріляв Херсонщину: 8 поранених, серед них дитина

Ворожі війська обстріляли житлові квартали та інфраструктуру Херсонської області, поранено 8 людей, зокрема дитину. Пошкоджено будинки та автомобілі.

Суспільство • 15 квітня, 05:06 • 4086 перегляди

Сили рф обстріляли Херсонщину: є поранений, знищено гуманітарний автомобіль

В Херсоні зафіксовано удар по цивільному авто, є постраждалий. У Дудчанах російський дрон знищив машину з хлібом, але минулося без жертв.

Суспільство • 14 квітня, 19:27 • 3064 перегляди

Очікується теплий початок тижня: прогноз погоди в Україні на 14 квітня

У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.

Погода та довкілля • 14 квітня, 04:15 • 3580 перегляди

У Херсоні 41-річна жінка отримала поранення внаслідок атаки ворожого дрона

У Херсоні внаслідок атаки дрона поранено 41-річну жінку. Лікарі надали їй допомогу, від госпіталізації вона відмовилася. Обстріли житлових районів тривають щодня.

Війна • 13 квітня, 18:46 • 4656 перегляди

Агресор обстріляв Херсонщину: 3 людини загинули, ще 7 осіб дістали поранення

Внаслідок інтенсивних ворожих атак на Херсонську область за минулу добу загинули 3 людини, ще 7 отримали поранення. Під вогнем опинилися десятки міст і сіл, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Війна • 13 квітня, 05:17 • 3727 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

Волонтер Олег Сальник загинув у Херсоні від атаки дрона. Він допомагав цивільним, евакуював людей та ліквідовував наслідки обстрілів.

Суспільство • 12 квітня, 21:10 • 16411 перегляди

Військові рф атакували дроном автомобіль у Дніпровському районі Херсоні: загинув чоловік

російські військові атакували цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув 27-річний чоловік, ще двоє отримали поранення.

Суспільство • 12 квітня, 14:24 • 6747 перегляди

На Херсонщині армія рф вбила ще одну людину, вранці вдарила по лікарні і поранила ще двох

9 квітня в Бериславі загинув 60-річний чоловік внаслідок ворожого удару. Також, через обстріли Степанівки поранені двоє чоловіків, а загалом за добу поранено 8 жителів Херсонщини.

Війна • 12 квітня, 11:11 • 3821 перегляди

Уряд виділив 1,5 млрд грн для підтримки областей та громад - Шмигаль

Уряд України виділив 1,5 млрд грн для підтримки громад та регіонів, які цього найбільше потребують. Пів мільярда гривень отримають сім областей на комунальні послуги у медзакладах.

Економіка • 11 квітня, 14:11 • 9699 перегляди

На трасі на Миколаївщині утворився затор через сніг

Через ускладнення погодних умов на Миколаївщині, на трасі М-14 утворився затор біля села Зелене. Рух транспорту перекрито для всіх видів транспорту.

Суспільство • 11 квітня, 09:00 • 7876 перегляди

Південь потерпає від негоди: в Одесі повалені дерева, Миколаїв та Херсон засипає снігом

Негода лютує на півдні: в Одесі вітер повалив дерева на колії, рух трамваїв призупиняли. У Миколаєві та Херсоні сніг та ожеледиця ускладнили рух транспорту.

Суспільство • 11 квітня, 05:57 • 4366 перегляди

Радари TruCAM з 11 квітня з’являться ще на 25 ділянках українських доріг

Патрульна поліція повідомила, що з 11 квітня радари TruCAM будуть встановлені на 25 нових ділянках доріг. Тепер загалом працюватиме 160 приладів на 338 ділянках доріг.

Суспільство • 10 квітня, 13:55 • 9607 перегляди

окупанти відроджують на ТОТ "казачі" формування для контролю та репресій

На тимчасово окупованих територіях України росія створює "казачі товариства" для контролю, репресій та тиску. У Луганській області вже зареєстровано 10 таких формувань.

Суспільство • 9 квітня, 23:13 • 11835 перегляди

Російська пропагандистка скабєєва отримала нові підозри - СБУ

СБУ зібрала докази злочинної діяльності Ольги Скабєєвої. Вона закликала до захоплення українських міст і знищення енергетичної інфраструктури, просуваючи це в ефірах телеканалу "росія-1".

Війна • 8 квітня, 10:17 • 8203 перегляди

Міноборони: за три роки війни 355 цивільних загинули через російську вибухівку, серед них 18 дітей

З початку вторгнення зафіксовано 811 інцидентів через вибухонебезпечні предмети. Найбільш забруднені Харківська, Миколаївська та Херсонська області.

Війна • 8 квітня, 08:43 • 10817 перегляди

У Херсоні 66-річний чоловік постраждав від атаки ворожого безпілотника

У Дніпровському районі Херсона ворожий БпЛА атакував, поранивши 66-річного чоловіка. Він отримав вибухові травми та осколкові поранення, стан середньої тяжкості.

Суспільство • 8 квітня, 03:55 • 7145 перегляди

У Херсоні рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці: врятовано двох людей

Внаслідок влучання в житловий будинок спалахнула пожежа. Рятувальники евакуювали двох мешканців та надали психологічну допомогу постраждалим від ворожої атаки.

Суспільство • 8 квітня, 01:27 • 4354 перегляди

У Херсоні чоловік поранений через атаку БпЛА: скинули вибухівку

Сьогодні у Дніпровському районі Херсона ворожий БпЛА скинув вибухівку. Постраждав 40-річний місцевий мешканець, його оперативно доправили до лікарні.

Війна • 7 квітня, 20:05 • 5784 перегляди

Окупанти обстріляли Костянтинівку: є загиблий та поранені, серед них дитина

Внаслідок обстрілів Костянтинівки Донецької області загинула людина, двоє поранені, серед них 9-річна дівчинка. У місті пошкоджено будинки, адмінбудівлі та крамницю.

Війна • 7 квітня, 13:12 • 8430 перегляди

У Херсоні росіяни поранили вагітну та малюка: мати прикрила сина собою

Внаслідок обстрілу Херсона постраждали вагітна жінка та її дворічний син. Їх дістали з-під завалів будинку, де вони опинилися після влучання ворожого снаряду.

Війна • 7 квітня, 07:18 • 8055 перегляди

Херсонця засуджено на 12 років за керівництво окупаційним медзакладом

Мешканець Херсону отримав 12 років в'язниці з конфіскацією майна за співпрацю з окупантами. Він обійняв посаду в окупаційній установі та агітував за роботу в ній.

Кримінал та НП • 5 квітня, 07:41 • 15903 перегляди

Сили оборони дотримуються умов "енергетичного перемир'я", рф поширює фейки про удари України - Генштаб

Генштаб ЗСУ заявив, що Україна дотримується домовленостей і не завдає ударів по енергетичних об'єктах рф та окупованих територій. Водночас, росія порушує ці домовленості, атакуючи енергооб'єкти України.

Війна • 3 квітня, 11:50 • 8837 перегляди

Двох поліцейських поранено через атаку рф на Херсонщині, вранці ворог атакував Херсон

Війська рф за добу обстрілювали Херсонщину з артилерії та БпЛА, поранено двох поліцейських. Сьогодні зранку ворог знову атакував Херсон, є поранені серед цивільних.

Війна • 2 квітня, 07:56 • 10345 перегляди

У Херсоні призупинено рух електротранспорту через пошкодження контактної мережі

У Херсоні тимчасово призупинено рух електротранспорту через пошкодження контактної мережі внаслідок обстрілу. Фахівці працюють над усуненням наслідків, терміни відновлення руху уточнюються.

Суспільство • 2 квітня, 04:04 • 15772 перегляди

Сили оборони Півдня: інтенсивність боїв у березні зросла втричі

У березні кількість боєзіткнень на півдні зросла втричі, а також збільшилася кількість обстрілів та атак дронами-камікадзе. Росіяни накопичують сили для штурмових дій.

Війна • 2 квітня, 02:59 • 11396 перегляди

Зеленський заслухав Умєрова про контакти з американською стороною: деталі

Президент України повідомив про передачу американській стороні даних про російські удари по енергетичній інфраструктурі. Київ наполягає, щоб кожне порушення було зафіксовано.

Війна • 1 квітня, 19:56 • 7887 перегляди

рф продовжує атакувати об'єкти енергетики України попри домовленість щодо припинення вогню - голова МЗС

рф продовжує атакувати енергетичні об'єкти, попри угоду про припинення вогню. Сьогодні зранку удар пошкодив об'єкт в Херсоні, залишивши без світла 45 000 мешканців.

Війна • 1 квітня, 09:27 • 15967 перегляди

Атаки по Херсонщині за добу шестеро людей отримали поранення

Протягом доби 31 березня, російські війська обстрілювали Херсонську область, внаслідок чого шестеро людей отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки, газопровід та автомобілі.

Війна • 1 квітня, 05:08 • 23711 перегляди

У Херсоні частина міста залишилась без електроенергії

Сьогодні у Херсоні мешканці Центрального та Корабельного районів залишилися без електроенергії. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Суспільство • 1 квітня, 04:29 • 18439 перегляди

Армія рф вдарила КАБами по одній із громад Запорізької області, попередньо, без постраждалих - ОВА

31 березня російські війська завдали п'ять ударів КАБами по одній з громад Запорізької області. За попередньою інформацією, постраждалих немає, наслідки з'ясовуються.

Війна • 31 березня, 15:51 • 29251 перегляди