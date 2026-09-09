До суду скерували справу проти 10 військових рф за дронові атаки по цивільних на Херсонщині

Херсонська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 10 військових рф, які причетні до дронових атак на мирних жителів Херсонщини. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Йдеться про військовослужбовців 404-го мотострілецького полку територіальних військ угруповання "Днепр" збройних сил рф. За даними слідства, упродовж 2025 року вони перебували на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини та запускали звідти безпілотники по правобережній частині області.

Оператори в режимі реального часу спостерігали за людьми через камери БПЛА, обирали цілі та завдавали ударів. Для атак використовували дрони зі скиданням боєприпасів і FPV-дрони-камікадзе, зокрема керовані через оптоволокно. Застосовували осколково-фугасні бойові частини, саморобні вибухові та запалювальні пристрої. Серед задокументованих епізодів - атаки на чоловіка та жінку на одній із центральних вулиць Херсона, скид вибухового пристрою на чоловіка, який вигулював собак, а також ураження цивільних автомобілів - йдеться у дописі.

Крім того, за наявними даними, неодноразово під удари потрапляли медики та рятувальники. Зокрема, один із військовослужбовців двічі атакував рятувальників ДСНС, які прибули для ліквідації наслідків попередніх обстрілів.

Також зафіксовано скид боєприпасу поблизу міської клінічної лікарні та автомобілів швидкої допомоги з відповідними медичними позначеннями. Внаслідок атак постраждали водії, пішоходи, медичні працівники та рятувальники. Вони отримали опіки, баротравми, переломи та уламкові поранення, у тому числі травми, що становили безпосередню загрозу для життя. Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни - наголошують у Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо

Правоохоронці ідентифікували 10 російських військових, які, вдаючись до дронового терору і вбивства у режимі реального часу, атакували мирне населення Херсонщини.