В суд направили дело против 10 военнослужащих рф за атаки с дронов на гражданских лиц в Херсонской области

Херсонская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 10 военнослужащих рф, причастных к атакам с использованием дронов на мирных жителей Херсонщины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Речь идет о военнослужащих 404-го мотострелкового полка территориальных войск группировки "Днепр" вооруженных сил рф. По данным следствия, в течение 2025 года они находились на временно оккупированном левобережье Херсонщины и запускали оттуда беспилотники по правобережной части области.

Операторы в режиме реального времени наблюдали за людьми через камеры БПЛА, выбирали цели и наносили удары. Для атак использовали дроны со сбросом боеприпасов и FPV-дроны-камикадзе, в частности управляемые по оптоволокну. Применяли осколочно-фугасные боевые части, самодельные взрывные и зажигательные устройства. Среди задокументированных эпизодов - атаки на мужчину и женщину на одной из центральных улиц Херсона, сброс взрывного устройства на мужчину, который выгуливал собак, а также поражение гражданских автомобилей - говорится в сообщении.

Кроме того, по имеющимся данным, неоднократно под удары попадали медики и спасатели. В частности, один из военнослужащих дважды атаковал спасателей ГСЧС, прибывших для ликвидации последствий предыдущих обстрелов.

Также зафиксирован сброс боеприпаса возле городской клинической больницы и автомобилей скорой помощи с соответствующими медицинскими обозначениями. В результате атак пострадали водители, пешеходы, медицинские работники и спасатели. Они получили ожоги, баротравмы, переломы и осколочные ранения, в том числе травмы, представлявшие непосредственную угрозу для жизни. Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны - подчеркивают в Офисе Генпрокурора.

Напомним

Правоохранители идентифицировали 10 российских военнослужащих, которые, прибегая к дроновому террору и убийствам в режиме реального времени, атаковали мирное население Херсонщины.