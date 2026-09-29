Андрей Шевченко празднует 50-летие: путь от "Динамо" до УАФ

Сегодня, 29 сентября, свое 50-летие отмечает президент Украинской ассоциации футбола, бывший игрок "Динамо", "Милана" и "Челси", экс-нападающий национальной сборной Украины, обладатель "Золотого мяча", экс-руководитель главной сборной Андрей Шевченко, пишет УНН.

Детали

Футбольный путь Андрея Шевченко начался в 1992 году в Киеве, куда он вместе с семьей перебрался из села Двурковщина Киевской области. Что интересно, родители Андрея скептически относились к увлечению сына, а отец, который был прапорщиком, хотел, чтобы сын также стал военным, однако первому тренеру Андрея — Александру Шпакову — удалось убедить родителей.

Первое появление Андрея Шевченко во взрослом футболе состоялось в сезоне 1992/93. Забив 12 мячей, он стал лучшим бомбардиром команды первой лиги "Динамо-2". Затем его пригласили в молодежную сборную Украины, и он появился в высшей лиге — впервые вышел на замену 8 ноября 1994 года (матч с "Шахтером"). Тогда команду "Динамо" тренировал Йожеф Сабо.

По-настоящему громко о себе Шевченко заявил в сезонах 1997/1998 и 1998/1999.

В сезоне 1997/1998 "Динамо" на групповом этапе Лиги чемпионов дважды обыграло каталонскую "Барселону" с общим счетом 7:0, причем во втором поединке Шевченко отметился хет-триком.

Уже в следующем сезоне киевское "Динамо" пробилось в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в 1/4 финала грозный мадридский "Реал". Первый матч проходил в Мадриде, и счет открыл именно Шевченко — после паса Реброва он на фантастической скорости прорвался к воротам испанцев и забил Бодо Илльгнеру. Игра завершилась со счетом 1:1. В киевском матче Андрей Шевченко открыл счет, добив мяч после собственного неудачного пенальти, а затем добил "Реал" вторым голом — 2:0.

Летом 1999 года итальянский "Милан" заплатил за Андрея 25 млн долларов, и именно там "Шева" провел, вероятно, свои лучшие годы. Интересным фактом является то, что на средства, вырученные за Шевченко, удалось построить современную учебно-тренировочную базу "Динамо" в Конча-Заспе. На эти деньги возвели новые корпуса, оборудовали медицинско-реабилитационный центр, крытые манежи и качественные поля, что создало инфраструктуру европейского уровня.

29 августа 1999 года — дебют в Серии "А" в матче "Лечче" — "Милан" (2:2). Уже в первом сезоне он стал лучшим бомбардиром Серии "А", забив 24 мяча в 32 матчах чемпионата и оставив позади таких голеадоров, как Батистута (23 мяча) и Креспо (22).

В целом же Шевченко занимает второе место в списке лучших бомбардиров "Милана" с 174 голами в своем активе.

В "Милане" украинец дважды становился лучшим бомбардиром "Серии А", выиграл чемпионат Италии и Лигу чемпионов, а в 2004 году получил "Золотой мяч".

Что интересно, трансфер в "Милан" мог сорваться из-за возможного похищения.

В 1999 году игрок занимался оформлением трансфера в "Милан", в то время СБУ перехватила телефонные разговоры криминальных авторитетов. В них обсуждался план похищения Шевченко с целью получения выкупа. В итоге футболисту выделили дополнительную охрану, что сорвало план злоумышленников.

В "Милане" Шевченко также стал первым в истории украинцем, которому удалось выиграть Лигу чемпионов в сезоне 2002/2003, реализовав решающий пенальти в матче против "Ювентуса".

К слову, партнеры Шевченко по "Милану" были удивлены его вкусовыми предпочтениями.

В одном из интервью Андрей Шевченко рассказывал, что, когда впервые привез на базу "Милана" кусок украинского сала, некоторые ребята испугались.

"Честно. Кто-то даже подумал, что это наркотик. Ведь я тогда не понимал, что итальянцы никогда в жизни не видели сала. Как в Африке на экваторе никогда не бывает снега, так и они. Помню, отрезал первый тоненький кусочек и предложил Мальдини. Тот отказался. Тогда я положил сало на хлеб и начал жевать. Видели бы в этот момент глаза Паоло и всей компании. И чем, по-вашему, это закончилось? Каждый раз, когда потом я возвращался в Италию, приходилось тащить полсумки сала для игроков "Милана", настолько они его полюбили. Заказов было столько, что я уже пожалел, что тогда так опрометчиво приехал с украинским наркотиком на базу в "Милане", — рассказывал Шевченко.

В середине нулевых итальянскую "Серию А" начинает "штормить". Причина — коррупционные скандалы, в которых, в частности, был замешан и "Милан" Шевченко. Пока продолжались суды и расследования, Шевченко перешёл в лондонский "Челси", за которого заплатили 30,8 млн английских фунтов (около 45 млн евро). Таким образом, украинец становится самым дорогим трансфером в истории британского футбола и входит в десятку самых дорогих переходов всех времён.

Существует также другая версия причины перехода "Шевы" в "Челси". Жена Андрея — Кристен Пазик — хотела жить в Лондоне, где у неё было бы больше возможностей для карьеры в сфере моды.

Карьера Шевченко в Лондоне откровенно не задалась, в частности из-за постоянных травм, и после аренды в "Милан" Шевченко в 2009 году возвращается в родное "Динамо".

В первом матче после возвращения на заполненном стадионе имени Валерия Лобановского в матче "Динамо" — "Металлург Донецк" Шевченко вышел на замену вместо Дениса Гармаша, а уже в добавленное ко второму тайму время Шевченко реализовал пенальти.

После домашнего Евро-2012, в котором сборная Украины впервые приняла участие, Шевченко завершил карьеру. Отметим, в первом матче против Швеции именно дубль Шевченко принёс первую в истории победу национальной команды на чемпионатах Европы, забив свои 47-й и 48-й голы, что делает его лучшим бомбардиром сборной, но буквально наступает "Шеве" на пятки Андрей Ярмоленко, на счету которого 47 голов.

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После завершения карьеры Шевченко стал тренировать сборную Украины, с которой дошёл до четвертьфинала Евро-2020, обыграв в 1/8 финала сборную Швеции уже в качестве тренера, а легендарное: "Малиновский, Зинченко, подача, удар, гол" — навсегда запомнилось фанатам.

С 25 января 2024 года Андрей Шевченко единогласным голосованием был избран президентом Украинской ассоциации футбола вместо Андрея Павелко, который фигурирует в деле о схеме вывода почти 295 млн грн средств Федерации через подконтрольные коммерческие структуры.

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Поздравляем Андрея Николаевича с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, семейного тепла, сил, вдохновения и новых достижений на благо украинского футбола.