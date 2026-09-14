Ярмоленко забил 124-й гол в УПЛ и повторил рекорд Шацких
Киев • УНН
Андрей Ярмоленко забил 124-й гол в УПЛ и сравнялся с Максимом Шацких. Следующий мяч сделает его единоличным рекордсменом.
Вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко забил 124-й гол в Украинской премьер-лиге, повторив рекорд результативности в чемпионатах Украины. Сейчас вингер киевлян делит первое место по количеству забитых голов в УПЛ с бывшим динамовцем Максимом Шацких, передает УНН.
Детали
В конце первого тайма Ярмоленко, обыгравшись в стеночку с Николаем Шапаренко, точно пробил под перекладину ворот Никиты Федотова. Этот гол стал для Ярмоленко 124-м в УПЛ, и теперь он делит первую строчку лучших бомбардиров всех времен с Максимом Шацких.
Следующий гол сделает Ярмоленко единоличным лучшим бомбардиром чемпионатов Украины в истории, однако это уже произойдет в следующих матчах, ведь Андрей покинул поле на 64-й минуте.
По состоянию на 75-ю минуту счет в матче — 2:0 в пользу киевлян. Еще один гол на свой счет записал Джастин Лонвейк.
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