Ярмоленко забил 124-й гол в УПЛ и повторил рекорд Шацких

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Сейчас нахожусь в заграничной командировке: Кравченко подтвердил выезд из Украины

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Я подписал подозрение директору НАБУ Кривоносу — Кравченко

Краснодарский край РФ подвергся массированной атаке дронов — СМИ

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия потребуют права на референдумы о независимости — The Telegraph

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Дожди и туманы задержатся — синоптики рассказали, когда в Украине прояснится

Зеленский ввёл санкции против Юлии Мендель: какие ограничения будут действовать в отношении бывшей пресс-секретаря