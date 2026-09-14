День танковых войск ВСУ: история праздника

Сегодня, 14 сентября, в Украине отмечается День танковых войск. Несмотря на то что современную войну всё чаще называют войной дронов, танки и танковые подразделения не утратили своего значения на поле боя. Бронетехника продолжает выполнять важные задачи — поддерживать пехоту, поражать позиции противника, прикрывать подразделения и обеспечивать мобильность войск. УНН рассказывает, почему в Украине изменили дату профессионального праздника танкистов, какую роль танки играют в современной войне и как за годы полномасштабного вторжения изменился парк украинской бронетехники.

Почему День танкиста заменили на День танковых войск и когда это произошло

9 сентября 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский, "почитая мужество и героизм воинов-танкистов, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью основания новых военных традиций", установил в Украине День танковых войск, который отмечается ежегодно 14 сентября.

Указ Зеленского заменил указ второго Президента Украины Леонида Кучмы — №922/97, согласно которому ежегодно во второе воскресенье сентября в Украине отмечался День танкистов.

Современную дату установили, чтобы почтить мужество украинских танкистов и основать новую военную традицию. Символически её связали с Харьковской наступательной операцией 2022 года, после которой 14 сентября украинский флаг подняли над освобождённым Изюмом.

История праздника в Украине

Изменение было не только формальным. Новый праздник создали как часть украинской военной традиции, уже связанной с современной историей ВСУ. Именно 14 сентября 2022 года, после завершения основной фазы Харьковской наступательной операции и стабилизационных мероприятий, над освобождённым Изюмом подняли сине-жёлтый флаг.

Харьковское контрнаступление стало одной из самых результативных операций Сил обороны в первый год полномасштабной войны. Танковые подразделения обеспечивали высокую скорость продвижения и огневую мощь украинских сил. По разным данным, во время этой операции украинские военные также захватили 77 российских танков, часть из которых впоследствии использовали против оккупационных войск.

Таким образом, 14 сентября имеет двойное значение. Это профессиональная дата для украинских танкистов и одновременно напоминание об одной из операций, которая показала способность Сил обороны проводить быстрые механизированные наступления и освобождать значительные территории.

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Роль танковых подразделений в современной войне

Война меняется быстрее, чем кто-либо успевает адаптироваться. Дроны, разведка, новые тактики — всё это ежемесячно переписывает правила. Но есть то, что остаётся неизменным: когда нужно прорвать оборону или прикрыть пехоту на земле, туда идёт танк.

Сейчас война изменилась, и роль танка на поле боя также изменилась. Но актуальность танкистов ещё не угасла.

Танковые войска остаются одним из ключевых элементов сухопутных сил даже в условиях войны дронов, высокоточного оружия и развитых систем разведки. Несмотря на изменение характера боевых действий, бронетехника продолжает выполнять критически важные задачи — от прорыва обороны до поддержки пехоты и сдерживания противника.

Танковые войска Украины остаются важным элементом современной войны, сочетая мобильность, огневую мощь и способность влиять на ход боевых действий. Их эффективность сегодня определяется не только техническими характеристиками танков, но и уровнем взаимодействия с пехотой, артиллерией, разведкой и средствами радиоэлектронной борьбы.

Понимание роли танковых войск позволяет лучше оценить, почему бронетехника продолжает играть ключевую роль в Вооружённых силах Украины даже в условиях войны дронов, где технологии быстро меняются, а адаптация становится решающим фактором успеха.

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Парк украинской бронетехники

После 2022 года парк украинской бронетехники стал значительно более разнообразным. Если до полномасштабного вторжения танковый парк ВСУ состоял из советских Т-64, Т-72, Т-80 различных модификаций, то уже после 2022 года Украина получила от партнеров западные основные боевые танки.

Т-64 образца 2017 года Вооруженных сил Украины

Важным стало и перевооружение украинских экипажей на технику различных стандартов. Например, в 2023 году Великобритания передала Украине 14 Challenger 2, США объявили о передаче 31 M1 Abrams, а Германия — первых 14 Leopard 2.

Британский Challenger 2 на вооружении ВСУ

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В дальнейшем количество западной бронетехники увеличивалось благодаря вкладу других партнеров.

Американский M1 Abrams с установленной динамической защитой "Контакт 1"

Больше всего парк боевых танков пополнила Польша — более 300 машин, среди которых Т-72, Leopard 2, PT-91 Twardy.

Leopard 2A4 украинских военнослужащих

Как уже отмечалось, парк танков в Украине преимущественно являлся советским наследием, однако украинские конструкторы также не стояли на месте, создав Т-64БМ "Булат", который является модернизацией советского танка Т-64БВ. Модернизация включала усиление защиты корпуса и башни динамической защитой "Нож", более мощный двигатель, а также ряд других усовершенствований.

Т-64БМ "Булат"

Также украинские конструкторы создали один из лучших современных танков — БМ "Оплот", разработанный Харьковским конструкторским бюро машиностроения. БМ "Оплот" является коренной модернизацией танка Т-84 и новейшим представителем серии.

БМ "Оплот"

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