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Польша и Румыния отказались увеличивать транзит зерна из Украины — СМИ

Киев • УНН

 • 4628 просмотра

Польша и Румыния заявили, что не могут увеличить помощь Украине с экспортом зерна. Из-за блокады до 35 млн тонн может остаться\r\nзаблокированным.

Польша и Румыния отказались увеличивать транзит зерна из Украины — СМИ
Фото иллюстративное

Польша и Румыния заявили, что больше ничем не могут помочь Украине в экспорте зерна через Европу, поскольку блокада Чёрного моря продолжается, передаёт УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Издание подчёркивает, что обеспокоенность местных фермеров преобладает над солидарностью ЕС с Киевом, тогда как блокада Чёрного моря угрожает углублением мирового продовольственного кризиса и срывом следующего урожая в Украине.

Украина нуждается в помощи в вывозе миллионов тонн зерна, поскольку атаки на порты и суда продолжаются уже третий месяц.

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На этой неделе министр аграрной политики Тарас Высоцкий прибыл в Брюссель, чтобы лично обратиться к своим коллегам из стран ЕС. Украине необходимо увеличить объёмы транспортировки сельскохозяйственной продукции через Европу, а также получить 1,1 миллиарда евро для покрытия расходов на логистику. Без помощи фермеры, испытывающие острую нехватку средств, не смогут начать посевную кампанию следующего сезона, что лишь усугубит проблему.

"Ситуация критическая, очень критическая", — сказал Высоцкий изданию Politico во время своего визита.

По данным издания, ответ был таким: извините, но нет. Две страны, располагающие важнейшей инфраструктурой для наращивания мощностей по перевозке и хранению зерна, — Польша и Румыния — заявили, что не могут и не будут делать ничего дополнительного для оказания помощи.

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"Интересы наших собственных фермеров остаются приоритетными", — заявил Politico министр сельского хозяйства Румынии Барна Танчош. Избыток украинского зерна в сочетании с низким уровнем воды в Дунае уже перегружает порты его страны, мешая румынским фермерам продавать собственную продукцию.

СМИ отмечает, что этот отказ демонстрирует сохраняющийся разрыв между амбициями ЕС по поддержке Украины и внутриполитическими реалиями. Будучи одной из мировых "житниц", Украина "представляет реальную угрозу для благосостояния европейских фермеров, которые являются влиятельной группой избирателей во многих странах — членах ЕС". Ещё до обострения боевых действий в Чёрном море Польша, Словакия и Венгрия запретили импорт украинского зерна.

По словам Высоцкого, в настоящее время через европейские железнодорожные, автомобильные и речные маршруты удаётся вывезти менее половины экспортного объёма. Если блокада продолжится, в Украине в этом году может остаться заблокированным до 35 миллионов тонн зерна. Румыния пытается оптимизировать свою логистику, подчеркнул Танчош. В прошлом месяце Бухарест даже подписал меморандум о взаимопонимании с Киевом, чтобы упростить пересечение границы и улучшить железнодорожное сообщение.

Но "все понимают, что мы не можем вдвое увеличить количество поездов, не можем вдвое увеличить количество дорог, железных дорог или пропускную способность портов", — сказал Танчош. — "Имеем то, что имеем".

В Польше Министерство инфраструктуры "не планирует вводить никаких изменений, направленных на увеличение транзита украинской сельскохозяйственной продукции", — заявила пресс-секретарь ведомства Анна Шуманская.

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Хотя помощь не поступит мгновенно, ЕС не исключает возможности коллективных действий. "Нам нужно... решить этот вопрос", — заявил на этой неделе еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен, выразив обеспокоенность по поводу глобальной продовольственной безопасности, хотя и не взяв на себя никаких конкретных обязательств.

Некоторые столицы предлагают дополнительную поддержку. Поскольку Украина рассматривает порты Нидерландов и Германии как новые пути вывоза продукции, представитель Министерства сельского хозяйства Германии заявил, что Берлин "прилагает все усилия в Европе, чтобы обеспечить усиление альтернативных экспортных маршрутов".

Добавим

В интервью Высоцкий рассказал о собранном зерне и масличных культурах, которые накапливаются без покупателей, из-за чего фермеры остаются без средств, необходимых для посева озимых культур под урожай следующего года. "Если ситуация не изменится до весны, это может привести к сокращению посевных площадей даже на 35–40%", — отметил он.

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Последствия будут ощущаться далеко за пределами Европы. Из-за обмена ударами между Россией и Украиной в Чёрном море сокращение экспорта обеих стран может повлиять более чем на 17% мирового объёма торговли зерном, говорится в недавнем докладе Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations). "Количество людей, которые окажутся на грани острого голода из-за нынешнего кризиса в Чёрном море, может превысить общее количество потерь на поле боя в войне между Россией и Украиной", — предупреждают авторы отчёта.

Антонина Туманова

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