Польща та Румунія відмовилися збільшувати транзит зерна з України - ЗМІ

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Польща та Румунія заявили, що більше нічим не можуть допомогти Україні в експорті зерна через Європу, оскільки блокада Чорного моря триває, передає УНН із посиланням на Politico.

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Видання наголошує, що занепокоєння місцевих фермерів переважає над солідарністю ЄС із Києвом, тоді як блокада Чорного моря загрожує поглибленням світової продовольчої кризи та зривом наступного врожаю в Україні.

Україна потребує допомоги у вивезенні мільйонів тонн зерна, оскільки атаки на порти й судна тривають уже третій місяць.

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Цього тижня міністр аграрної політики Тарас Висоцький прибув до Брюсселя, щоб особисто звернутися до своїх колег із країн ЄС. Україні необхідно збільшити обсяги транспортування сільськогосподарської продукції через Європу, а також отримати 1,1 мільярда євро для покриття витрат на логістику. Без допомоги фермери, які відчувають гострий дефіцит коштів, не зможуть розпочати посівну кампанію наступного сезону, що лише посилить проблему.

"Ситуація критична, дуже критична", — сказав Висоцький виданню Politico під час свого візиту.

За даними видання, відповідь була такою: вибачте, але ні. Дві країни, що володіють найважливішою інфраструктурою для нарощування потужностей із перевезення та зберігання зерна — Польща та Румунія, — заявили, що не можуть і не будуть робити нічого додаткового для допомоги.

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"Інтереси наших власних фермерів залишаються пріоритетними", — заявив Politico міністр сільського господарства Румунії Барна Танчош. Надлишок українського зерна в поєднанні з низьким рівнем води в Дунаї вже перевантажує порти його країни, заважаючи румунським фермерам продавати власну продукцію.

ЗМІ зауважує, що ця відмова демонструє постійний розрив між амбіціями ЄС щодо підтримки України та внутрішньополітичними реаліями. Будучи однією зі світових "житниць", Україна "становить реальну загрозу для добробуту європейських фермерів, які є впливовою групою виборців у багатьох країнах-членах ЄС". Ще до загострення бойових дій у Чорному морі Польща, Словаччина та Угорщина заборонили імпорт українського зерна.

За словами Висоцького, наразі через європейські залізничні, автомобільні та річкові маршрути вдається вивезти менше половини експортного обсягу. Якщо блокада триватиме, в Україні цього року може залишитися заблокованим до 35 мільйонів тонн зерна. Румунія намагається оптимізувати свою логістику, наголосив Танчош. Минулого місяця Бухарест навіть підписав меморандум про взаєморозуміння з Києвом, щоб спростити перетин кордону та покращити залізничне сполучення.

Але "всі розуміють, що ми не можемо подвоїти кількість поїздів, не можемо подвоїти кількість доріг, залізниць чи потужність портів", — сказав Танчош. — "Маємо те, що маємо".

У Польщі Міністерство інфраструктури "не планує запроваджувати жодних змін, спрямованих на збільшення транзиту української сільськогосподарської продукції", — заявила речниця відомства Анна Шуманська.

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Хоча допомога не надійде миттєво, ЄС не відкидає можливості колективних дій. "Нам потрібно... вирішити це питання", — заявив цього тижня єврокомісар із питань сільського господарства Крістоф Гансен, висловлюючи занепокоєння щодо глобальної продовольчої безпеки, хоча й не взяв на себе жодних конкретних зобов’язань.

Деякі столиці пропонують додаткову підтримку. Оскільки Україна розглядає порти Нідерландів і Німеччини як нові шляхи вивезення продукції, речник Міністерства сільського господарства Німеччини заявив, що Берлін "докладає всіх зусиль у Європі, щоб забезпечити посилення альтернативних експортних маршрутів".

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В інтерв’ю Висоцький розповів про зібране зерно та олійні культури, що накопичуються без покупців, через що фермери залишаються без коштів, необхідних для посіву озимих культур під урожай наступного року. "Якщо ситуація не зміниться до весни, це може призвести до скорочення посівних площ навіть на 35–40%", — зазначив він.

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Наслідки відчуватимуться далеко за межами Європи. Через обміни ударами між росією та Україною в Чорному морі скорочення експорту з обох країн може вплинути на понад 17% світового обсягу торгівлі зерном, йдеться в нещодавній доповіді Ради з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations). "Кількість людей, які опиняться на межі гострого голоду через нинішню кризу в Чорному морі, може перевищити загальну кількість втрат на полі бою у війні між росією та Україною", — попереджають автори звіту.