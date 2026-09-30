ПАРЄ закликала відновити безпеку Чорного моря та портів Одеси - нардеп

Парламентська асамблея Ради Європи закликає відновити безпеку Чорного моря і портів Одеси. Про це повідомив нардеп, член делегації України в ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає УНН.

ПАРЄ закликає відновити безпеку Чорного моря і портів Одеси. Асамблея підтримала мою правку про це. Ця правка, зокрема, включена в резолюцію "Фальшиві "вибори" в росії та її дестабілізуючі атаки на Європу", яку ухвалила ПАРЄ

Нардеп додав, що просував правку саме про Чорне море, "оскільки близько 80% експорту зерна, олійних культур та супутньої сільськогосподарської продукції України проходить через порти Чорного моря, продовження блокади загрожує не лише Україні, а й світовій продовольчій безпеці та міжнародним поставкам продовольства".

У свою чергу голова Верховної Ради Руслан Стефанчук привітав два важливі рішення, ухвалені сьогодні Парламентською асамблеєю Ради Європи.

За його словами, перше рішення стосується псевдовиборів росії та її дестабілізаційних атак проти Європи.

Не може бути ані визнання незаконних виборчих процесів на тимчасово окупованих територіях України, ані нормалізації присутності російської Державної думи у міжнародній парламентській співпраці

Друге рішення, за його словами, стосується виконання рішень Європейського суду з прав людини проти росії.

Вихід із Ради Європи не скасував юридичних зобов’язань росії. Російські державні активи мають залишатися доступними та бути використані для забезпечення компенсацій і справедливості для постраждалих

Голова ВР додав, що для України це не абстрактні юридичні чи політичні питання. Це питання відповідальності.

росія має відповідати за свої злочини та порушення. Кожне міжнародне рішення має наближати нас до справедливості, справедливого миру та безпечної Європи