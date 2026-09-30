Завтра в Україні запроваджують графіки відключення світла - кого і коли вимикатимуть

В Україні розробили 5 рівнів реагування для шкіл на випадок відключень світла та тепла - як працюватимуть заклади освіти

Через удари рф аварійні відключення запровадили у трьох областях

У справі про медичну недбалість лікарів Odrex не відбулася половина вересневих засідань

росія вперше застосувала дрон із боєзарядом для знищення опор і мостів - "Флеш"

У Києві запровадили екстрені відключення світла

На Київщині вже завтра очікують перші заморозки на ґрунті, решті областей приготуватися

Інцидент із Flydubai: український та російський пілоти таки перебували на борту і допомогли посадити літак - ЗМІ

Ексклюзив

Мінфін очікує пропозиції від авіагалузі для напрацювання уніфікованого підходу щодо оподаткування авіалізингу