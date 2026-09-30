Завтра в Україні запроваджують графіки відключення світла - кого і коли вимикатимуть
Київ • УНН
1 жовтня в окремих регіонах діятимуть обмеження для бізнесу та погодинні відключення для всіх споживачів. Причина — атаки РФ.
У четвер, 1 жовтня, в окремих регіонах України вимушено будуть застосовуватись графіки відключення світла. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.
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У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі – завтра, 1 жовтня, в окремих регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:
- 08:00 – 21:00 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
- 08:00 – 11:00 і 16:00 – 21:00 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом 0,5 черги).
"Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Київ після екстрених відключень повертається до стабілізаційних графіків. У Київській області також запровадили графіки, але не у всіх групах.