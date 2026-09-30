$44.860.0550.930.05
ukenru
18:38 • 2924 перегляди
Завтра в Україні запроваджують графіки відключення світла - кого і коли вимикатимуть
17:01 • 16093 перегляди
В Україні розробили 5 рівнів реагування для шкіл на випадок відключень світла та тепла - як працюватимуть заклади освіти
15:43 • 16461 перегляди
Через удари рф аварійні відключення запровадили у трьох областях
15:41 • 18344 перегляди
У справі про медичну недбалість лікарів Odrex не відбулася половина вересневих засіданьPhoto
15:01 • 14741 перегляди
росія вперше застосувала дрон із боєзарядом для знищення опор і мостів - "Флеш"
14:50 • 15805 перегляди
У Києві запровадили екстрені відключення світла
13:31 • 20727 перегляди
На Київщині вже завтра очікують перші заморозки на ґрунті, решті областей приготуватися
30 вересня, 12:30 • 25048 перегляди
Інцидент із Flydubai: український та російський пілоти таки перебували на борту і допомогли посадити літак - ЗМІ
Ексклюзив
30 вересня, 11:42 • 32124 перегляди
Мінфін очікує пропозиції від авіагалузі для напрацювання уніфікованого підходу щодо оподаткування авіалізингу
30 вересня, 10:07 • 23480 перегляди
Інцидент на борту Flydubai: ЗМІ дізналися, що один пілот мав оманське походження, інший - еміратськеVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
0м/с
73%
760мм
Популярнi новини
Під час рейсу побилися пілоти українського та російського походження - що відомо про інцидент на борту Flydubai Video30 вересня, 09:17 • 31289 перегляди
Понад половина українських F-16 вийшла з ладу через затримки ремонту30 вересня, 12:28 • 18684 перегляди
Fire Point використовує дані ударів російськими «Іскандерами» та ракетами з КНДР в розробці FreyjaVideo30 вересня, 12:46 • 34800 перегляди
Генератори, свердловини та мобільні котельні: як лікарні Києва готують до зими13:07 • 30860 перегляди
У Європі оцінили рейтинг найсильніших паспортів - на якому місці Україна14:02 • 23572 перегляди
Публікації
Як підготуватися до блекауту: що варто мати вдома, щоб пережити відключення світла17:37 • 6214 перегляди
В Україні розробили 5 рівнів реагування для шкіл на випадок відключень світла та тепла - як працюватимуть заклади освіти17:01 • 16091 перегляди
У справі про медичну недбалість лікарів Odrex не відбулася половина вересневих засіданьPhoto15:41 • 18342 перегляди
Генератори, свердловини та мобільні котельні: як лікарні Києва готують до зими13:07 • 31005 перегляди
Fire Point використовує дані ударів російськими «Іскандерами» та ракетами з КНДР в розробці FreyjaVideo30 вересня, 12:46 • 34946 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Андрій Сибіга
Петро Порошенко
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Німеччина
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
У Європі оцінили рейтинг найсильніших паспортів - на якому місці Україна14:02 • 23725 перегляди
Рідний для всієї країни "Шева" - Зеленський емоційно привітав Шевченка з ювілеємVideo29 вересня, 19:04 • 49933 перегляди
Шевченко опинився у “Мілані” завдяки VHS-касеті - ЗМІ пригадали перехід “Шеви” до ІталіїVideo29 вересня, 17:12 • 54959 перегляди
Уже друга дитина Джолі та Пітта відмовилася від прізвища батькаVideo29 вересня, 13:55 • 57916 перегляди
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін вперше стала мамою29 вересня, 02:04 • 64895 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Фільм
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Завтра в Україні запроваджують графіки відключення світла - кого і коли вимикатимуть

Київ • УНН

 • 2918 перегляди

1 жовтня в окремих регіонах діятимуть обмеження для бізнесу та погодинні відключення для всіх споживачів. Причина — атаки РФ.

Завтра в Україні запроваджують графіки відключення світла - кого і коли вимикатимуть

У четвер, 1 жовтня, в окремих регіонах України вимушено будуть застосовуватись графіки відключення світла. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН

Деталі 

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі – завтра, 1 жовтня, в окремих регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання: 

  • 08:00 – 21:00 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
    • 08:00 – 11:00 і 16:00 – 21:00 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом 0,5 черги). 

      "Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться у повідомленні. 

      Нагадаємо 

      Київ після екстрених відключень повертається до стабілізаційних графіків. У Київській області також запровадили графіки, але не у всіх групах. 

      Павло Башинський

      СуспільствоВійна в Україні
      Графіки відключень електроенергії
      Енергетика
      Відключення світла
      Електроенергія
      Укренерго
      Україна
      Київ