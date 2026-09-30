На Київщині вже завтра очікують перші заморозки на ґрунті, решті областей приготуватися
Київ • УНН
Уночі 1 жовтня на Київщині прогнозують заморозки на ґрунті до 0–3°. Вдень температура підніметься до 14–19° тепла.
Уже завтра, 1 жовтня, на Київщині очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-3°, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
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За даними синоптиків, у наступні три доби опадів не очікують, лише завтра на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасний дощ.
Температура вночі 1-8° тепла, найближчої ночі в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, 2-3 жовтня в більшості областей заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень в Україні 14-21° тепла
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Як повідомили в Укргідрометцентрі, першою зустрічатиме заморозки Київщина - їх очікують вже завтра, 1 жовтня.
Температура вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°, вдень 14-19° тепла; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 16-18°
Якої погоди чекати українцям на початку жовтня - синоптики дали прогноз29.09.26, 18:26 • 28752 перегляди