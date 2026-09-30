Унаслідок нічної атаки на Київ загинуло дві людини, постраждали четверо
Київ • УНН
російська атака балістичними ракетами на Київ у ніч на 30 вересня забрала життя двох людей. Ще четверо постраждали, у Подільському районі горів будинок.
Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на середу, 30 вересня, загинуло дві людини. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації (КМВА) та допис ДСНС.
Деталі
"На жаль, стало відомо, що одна людина загинула внаслідок ворожих ударів. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні КМВА.
Там також зазначили, що кількість постраждалих унаслідок ворожих ударів по Києву зросла до 4 осіб.
У Подільському районі виникло загоряння приватного житлового будинку
Нагадаємо
Вночі 30 вересня балістичні ракети атакували Київ. Повідомлялося про пожежі, удари по енергооб’єктах і перебої з водою та світлом.
У Києві зафіксовано падіння уламків на Південному мосту - соцмережі29.09.26, 22:35 • 16501 перегляд