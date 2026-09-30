Україна просить ЄС використати активи рф для покриття дефіциту у $78 млрд - ЗМІ
Київ • УНН
Сергій Марченко закликав ЄС залучити заморожені активи рф для покриття військового й фінансового дефіциту України у 2027 році.
Україна закликала Європейський Союз залучити заблоковані російські активи, щоб допомогти закрити фінансовий та військовий дефіцит країни наступного року, який може сягнути 78 мільярдів доларів, якщо союзники не збільшать свої внески. Про це повідомляє Euronews, інформує УНН.
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Зазначається, що міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустрічі з представниками міжнародних донорів та фінансових установ у Брюсселі закликав партнерів ухвалити рішення щодо заморожених російських активів.
Нам потрібно, щоб наші друзі, наші європейські політики, були достатньо сміливими та зробили деякі сміливі дії. На жаль, війна триває довше, війна важча, і нам потрібно забезпечити певне вирішення питання заморожених російських активів або надати інші засоби для виживання
За його словами, використання російських активів було б як практичним, так і справедливим рішенням для покриття надзвичайних витрат України на воєнний час, захисту її боргової стійкості та забезпечення відповідальності москви за агресію.
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