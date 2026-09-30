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Україна просить ЄС використати активи рф для покриття дефіциту у $78 млрд - ЗМІ

Київ • УНН

 • 5250 перегляди

Сергій Марченко закликав ЄС залучити заморожені активи рф для покриття військового й фінансового дефіциту України у 2027 році.

Україна просить ЄС використати активи рф для покриття дефіциту у $78 млрд - ЗМІ

Україна закликала Європейський Союз залучити заблоковані російські активи, щоб допомогти закрити фінансовий та військовий дефіцит країни наступного року, який може сягнути 78 мільярдів доларів, якщо союзники не збільшать свої внески. Про це повідомляє Euronews, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустрічі з представниками міжнародних донорів та фінансових установ у Брюсселі закликав партнерів ухвалити рішення щодо заморожених російських активів.

Нам потрібно, щоб наші друзі, наші європейські політики, були достатньо сміливими та зробили деякі сміливі дії. На жаль, війна триває довше, війна важча, і нам потрібно забезпечити певне вирішення питання заморожених російських активів або надати інші засоби для виживання

- сказав Марченко.

За його словами, використання російських активів було б як практичним, так і справедливим рішенням для покриття надзвичайних витрат України на воєнний час, захисту її боргової стійкості та забезпечення відповідальності москви за агресію.

Нагадаємо

Лідери ЄС збираються закликати Україну пришвидшити роботу над внутрішніми реформами, що дозволить вивільнити мільярди євро фінансової підтримки, призначеної на 2026 рік.

Рішення ЄС про 3 млрд євро для України свідчить про прогрес у проведенні реформ - Марченко25.09.26, 02:28 • 4920 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаФінанси
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Державний бюджет
Війна в Україні
Сергій Марченко
Європейський Союз
Брюссель
Україна