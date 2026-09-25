Рішення ЄС про 3 млрд євро для України свідчить про прогрес у проведенні реформ - Марченко

Рішення Ради Європейського Союзу про виплату Україні майже 3 млрд євро в рамках інструменту Ukraine Facility свідчить про прогрес у проведенні реформ. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє УНН.

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За його словами, 3 млрд євро підтримки ЄС у рамках "Механізму підтримки України" "вже на шляху".

Це рішення свідчить про прогрес у проведенні реформ: 84 із 95 заходів, передбачених Планом для України, вже виконано - зазначив Марченко.

Нагадаємо

ЄС схвалив виплату майже 3 мільярдів євро підтримки Україні, фінансовий внесок зробила Норвегія.

Фінансування ЄС у межах Ukraine Facility "призначене для зміцнення макрофінансової стабільності, відновлення та модернізації України, забезпечення функціонування її державного управління та підтримки її зусиль щодо реформ".

ЄС розглядає прискорення надання Україні 45 млрд євро, запланованих на 2027 рік