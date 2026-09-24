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США запропонували Україні та росії енергетичне перемир’я і зустріч - Зеленський

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Зеленський заявив, що США наполягають на енергетичному перемир’ї, відновленні зернового коридору та тристоронніх переговорах.

США запропонували Україні та росії енергетичне перемир’я і зустріч - Зеленський

Адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на трьох негайних кроках у рамках своїх зусиль щодо деескалації війни в Україні та відновлення дипломатичних відносин з росією. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios, передає УНН.

Деталі

Йдеться про наступні три кроки:

  • Припинення вогню щодо об’єктів енергетичної інфраструктури;
    • Відновлення роботи Чорноморського зернового коридору;
      • Тристороння зустріч за участю США, росії та України, можливо, в Абу-Дабі.

        Зеленський повідомив Axios, що пропозиція про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі надійшла від США і що Україна готова погодитися на неї.

        Зараз на столі лежить пропозиція: енергетичне перемир’я. Ми готові

         - сказав він.

        Зеленський додав, що США також прагнуть відновити роботу зернового коридору та організувати тристоронню зустріч між США, Україною та росією.

        Також Зеленський зазначив, що американські посадовці повідомили йому, що зменшення атак на енергетичну інфраструктуру є важливим через їхній вплив на ціни на енергоносії.

        Нагадаємо

        Президент України Володимир Зеленський попросив американського колегу Дональда Трампа передати главі Китаю Сі Цзіньпіну, який прибув з візитом до США, щоб той допоміг вплинути на главу кремля володимира путіна щодо завершення війни.

        Євген Устименко

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