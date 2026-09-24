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Трамп разом із дружиною зустрів кортеж Сі біля Білого дому і одразу заявив про "велику дружбу"

Київ • УНН

 • 1856 перегляди

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін із дружинами взяли участь у церемонії зустрічі у Вашингтоні. Далі лідери проведуть двосторонні переговори.

Трамп разом із дружиною зустрів кортеж Сі біля Білого дому і одразу заявив про "велику дружбу"

Президент США Дональд Трамп разом із дружиною Меланією вийшли до кортежу китайського лідера та його дружини Пен Ліюань під музичний супровід військового оркестру, передає УНН.

Четвірка на мить зупинилась для фотографування на червоній доріжці, після чого вирушила до Білого дому.

Зустріч лідерів США та Китаю біля Білого дому. Фото: AP та Reuters.

Ця подія започатковує низку заходів, зокрема двосторонні переговори, що відбудуться протягом найближчих годин у межах державного візиту.

Додамо

Згодом, як повідомляє Sky News, Білому домі розпочалась церемонія зустрічі.

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін разом зі своїми дружинами стояли за командою "струнко", поки лунають державні гімни Китаю та США.

Виступ Дональда Трампа у Білому домі. Фото: Reuters.

Після цього президент США підійшов до трибуни.

Він зазначає, що для нього та Меланії велика честь вітати Сі Цзіньпіна й Пен Ліюань у Вашингтоні, та відзначає їхню "справді велику дружбу".

Трамп зазначив, що Сі — перший китайський лідер, який здійснив другий офіційний державний візит до США, однак це перша зустріч двох лідерів саме в Білому домі.

У свою чергу Сі Цзіньпін розпочав свій виступ словами про те, що він "дуже радий здійснити державний візит до вашої прекрасної країни".

Виступ лідера Китаю у Білому домі. Фото: Reuters.

Він подякував Дональду та Меланії Трамп за теплий прийом і вітає США з нещодавнім 250-річчям незалежності.

"І китайський, і американський народи — це великі народи", — каже голова КНР.

Зустріч Трампом Сі біля літака порівняли з прийомом путіна на Алясці24.09.26, 08:44 • 4924 перегляди

Антоніна Туманова

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