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Зустріч Трампом Сі біля літака порівняли з прийомом путіна на Алясці

Київ • УНН

 • 570 перегляди

Трамп особисто зустрів Сі у Вашингтоні з церемонією, яку порівняли з прийомом путіна на Алясці. США й Китай продовжили торгове перемир’я до січня.

Зустріч Трампом Сі біля літака порівняли з прийомом путіна на Алясці

У США порівняли зустріч президентом США Дональдом Трампою глави Китаю Сі Цзіньпіня, який прибув до Вашингтона у США в середу, 23 вересня, з зустріччю американським лідером глави кремля володимира путіна на Алясці торік. Про це УНН пише з посиланням на AP.

Деталі

Главу КНР Сі зустрів президент США Дональд Трамп з рідкісним привітанням біля літака після того, як їхні високопосадовці домовилися продовжити торговельне перемир'я до січня. 

Торгівля була одним з найбільших каменів спотикання між двома наддержавами, поряд зі штучним інтелектом, війною Трампа з Іраном та планами Китаю щодо Тайваню. Але очікується, що значна частина триденного візиту Сі буде радше пов'язана з помпезністю, ніж змістом, починаючи з рішення Трампа привітати Сі після посадки, а не чекати, поки той під'їде до Білого дому, зазначає видання.

Під час зустрічі китайського лідера біля підніжжя сходів, розташованих біля дверей літака Сі, було розстелено 30-метрову червону доріжку. Почесна варта з 21 особи вишикувалася з боків доріжки, а Трамп і перша леді Меланія Трамп стояли біля сходів збоку літака, де вони привітали Сі та його дружину Пен Ліюань рукостисканнями.

Довга червона доріжка нагадувала подібну надзвичайно довгу, яку США розстелили для володимира путіна, коли він приземлився на базі ВПС США на Алясці минулого літа для саміту, спрямованого на спробу припинити війну росії в Україні

- ідеться у публікації.

Церемонія зустрічі Сі також включала проліт двох бомбардувальників B-1, взводів з кожного роду військ, а також презентацію прапорів і гімнів обох країн. Трамп і його дружина звернулися до своїх колег, але їхніх слів не було чути. Трамп, який був у рукавичках і пальто, хоча на вулиці було відносно тепло - 17 градусів Цельсія, зняв одну з рукавичок, щоб потиснути руку Сі. У якийсь момент він поплескав Сі по спині та сказав йому щось нерозбірливе.

"Я думаю, вони цінують це, неймовірні люди", – сказав Трамп журналістам після повернення до Білого дому в середу ввечері.

У заяві з нагоди свого прибуття до США лідер Китаю написав, що його країна та США "повинні бути партнерами, а не суперниками. Досягнення великого відродження китайської нації та повернення Америки до великої можуть йти пліч-о-пліч, і дві країни можуть сприяти успіху одна одної, тим самим приносячи користь ширшому світу".

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Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче вразити Сі, заявляючи журналістам останніми тижнями, що він радий, що його новий "витвір мистецтва" – вертолітний майданчик – буде готовий до візиту, водночас нарікаючи на те, що його величезна бальна зала Білого дому не буде готова, пише видання.

"Шкода, що ми не маємо його до завтрашнього вечора", – повторив Трамп у середу.

У середу Трамп прагнув повторити пишноту, з якою його зустріли в Китаї на початку цього року. Сі не був в аеропорту, щоб зустріти Трампа — замість нього там був віце-президент Китаю Хань Чжен. Але для зустрічі з Air Force One у Пекіні була розстелена червона доріжка. Також були присутні військова почесна варта, військовий оркестр та близько 300 китайських юнаків, які розмахували китайськими та американськими прапорами та скандували: "Ласкаво просимо, ласкаво просимо! Теплий прийом!".

Перша леді США раніше в середу заявила, що її чоловік вирішив особисто привітати Сі, коли той прибуде до Вашингтона, тому що "у них чудові відносини".

"Він приїжджає на нашу землю, і ми повинні вітати їх з найбільшою повагою", — сказала вона про Сі та його дружину під час інтерв'ю в програмі "Fox & Friends" на каналі Fox News.

Кореспондент AP у Вашингтоні повідомив, що президент Трамп мав показати лідеру Китаю особливе ставлення на початку державного візиту.

У п'ятницю Сі та Пен повернуться до Білого дому на приватне чаювання з Трампами, перш ніж приєднатися до них на екскурсії Національним архівом у Вашингтоні. Білий дім заявив, що вони ознайомляться з історичними документами, що підкреслюють відносини між двома країнами.

Продовження торгового перемир'я

Міністр фінансів США Скотт Бессент перед візитом оголосив про продовження перемир'я, за яким країни домовилися скоротити мита та утриматися від запровадження нових торговельних обмежень, під час інтерв'ю каналу Fox News, коли Трамп вітав Сі на спільній базі Ендрюс неподалік від Вашингтона.

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"Я не знаю, чи можна укласти більшу угоду. Я не знаю, чи просто закриємо чинну угоду", – сказав Бессент в інтерв'ю, зазначивши, що продовження до 10 січня може дати лідерам більше часу для обговорення цих питань на майбутніх міжнародних самітах у Китаї в листопаді та у Флориді в грудні.

Юлія Шрамко

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