"Китай та США мають бути партнерами, а не суперниками": Сі Цзіньпін прибув на зустріч із Трампом

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до США з триденним державним візитом. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

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Зазначається, що в аеропорту на військовій базі Joint Base Andrews поблизу Вашингтона Сі та його дружину Пен Ліюань особисто зустрів президент США Дональд Трамп.

Основні переговори двох лідерів відбудуться 24 вересня у Білому домі - йдеться у статті.

У заяві з нагоди свого прибуття Сі Цзіньпін зазначив, що його країна та США "мають бути партнерами, а не суперниками".

Досягнення великого відродження китайської нації та повернення величі Америки можуть йти пліч-о-пліч, і дві країни можуть сприяти успіху одна одної, тим самим приносячи користь усьому світу - зазначив китайський лідер.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський попросив президента США Дональда Трампа залучити лідера Китаю Сі Цзіньпіна до тиску на росію для припинення війни.

Сі Цзіньпін на зустрічі з Трампом вимагатиме припинити продаж зброї Тайваню - Reuters