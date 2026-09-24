"Китай та США мають бути партнерами, а не суперниками": Сі Цзіньпін прибув на зустріч із Трампом

$44.790.0851.330.03
ukenru
22:20 • 15439 перегляди
росія вдарила по Києву балістикою
23 вересня, 18:22 • 26792 перегляди
Україна передала Південній Кореї полонених з КНДР - Зеленський
23 вересня, 18:09 • 22661 перегляди
"Почуйте крик про допомогу" - Сибіга на полях ООН закликав світ врятувати мешканців Олешок від гуманітарної катастрофи
23 вересня, 16:51 • 21371 перегляди
"Будьте уважними у наступні дні" - у РНБО попередили про підготовку росією балістичного обстрілу
Ексклюзив
23 вересня, 16:32 • 31787 перегляди
Хвороба Альцгеймера: які симптоми мають насторожити та що може знизити ризик
23 вересня, 16:02 • 31823 перегляди
За що можуть заблокувати пенсійну картку та як відновити доступ до грошей
23 вересня, 14:26 • 39204 перегляди
Ляшко заявив, що “швидка” не має приїжджати, щоб просто прокапати чи поміряти тиск - у яких випадках варто викликати екстренку
23 вересня, 13:23 • 34694 перегляди
Дрони наближаються до АЗС: у Києві готують адресну систему сповіщення для заправок
23 вересня, 09:55 • 36596 перегляди
ЄС має подолати "втому" від санкцій і посилити тиск на росію - єврокомісар
23 вересня, 09:25 • 34251 перегляди
"Дивне рішення": у Зеленського відреагували на зняття санкцій ЄС проти Фрідмана та Усманова
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
6.2м/с
93%
741мм
Популярнi новини
Захист від дронів і відновлення теплопостачання: Кабмін спрямує 157 млн гривень у два регіони23 вересня, 16:58 • 3646 перегляди
Пристрасті за Палестиною - іспанський актор Бардем вимагає "відставки" співачки P!nk з посади посла ЮНІСЕФ23 вересня, 17:38 • 5734 перегляди
Застосували газ і побили чоловіка: на Рівненщині затримали трьох працівників ТЦКPhoto23 вересня, 18:18 • 7482 перегляди
Був суддею українського "Х-фактора", а потім потрапив під санкції - помер російський музичний критик Сергій Сосєдов23 вересня, 18:43 • 4340 перегляди
Сибіга в ООН: росія хотіла взяти Київ за 3 дні, а через 4 роки горить москва23 вересня, 20:31 • 3192 перегляди
Публікації
Хвороба Альцгеймера: які симптоми мають насторожити та що може знизити ризик
Ексклюзив
23 вересня, 16:32 • 31780 перегляди
За що можуть заблокувати пенсійну картку та як відновити доступ до грошей23 вересня, 16:02 • 31818 перегляди
Ляшко заявив, що “швидка” не має приїжджати, щоб просто прокапати чи поміряти тиск - у яких випадках варто викликати екстренку23 вересня, 14:26 • 39200 перегляди
Що приготувати з гарбуза: топ-7 найкращих рецептівPhoto23 вересня, 13:57 • 31272 перегляди
Silent Hill: Townfall і Control Resonant - головні ігрові релізи 24 вересняPhotoVideo23 вересня, 13:56 • 31370 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Андрій Сибіга
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян показала свої знамениті вигини в рожевому бікіні та відпочинок з ГамільтономPhoto23 вересня, 14:01 • 24703 перегляди
Арнольд Шварценеггер знову відвідав Октоберфест і диригував оркестромPhoto23 вересня, 12:38 • 32778 перегляди
"Не схожий на жодну роль": Том Круз відверто розповів про свій новий фільм від оскароносного режисераVideo23 вересня, 11:36 • 35314 перегляди
Трампа-молодшого хочуть допитати через гроші на весілля від олігарха зі зв'язками з путіним23 вересня, 07:19 • 43669 перегляди
Джордж Лукас планував ще три фільми "Зоряних війн", але "вирішив піти" з режисуриVideo23 вересня, 05:39 • 43769 перегляди
Актуальне
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Опалення
The Guardian

"Китай та США мають бути партнерами, а не суперниками": Сі Цзіньпін прибув на зустріч із Трампом

Київ • УНН

 • 484 перегляди

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до США з триденним візитом. Переговори з Дональдом Трампом відбудуться 24 вересня у Білому домі.

"Китай та США мають бути партнерами, а не суперниками": Сі Цзіньпін прибув на зустріч із Трампом

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до США з триденним державним візитом. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що в аеропорту на військовій базі Joint Base Andrews поблизу Вашингтона Сі та його дружину Пен Ліюань особисто зустрів президент США Дональд Трамп.

Основні переговори двох лідерів відбудуться 24 вересня у Білому домі

- йдеться у статті.

У заяві з нагоди свого прибуття Сі Цзіньпін зазначив, що його країна та США "мають бути партнерами, а не суперниками".

Досягнення великого відродження китайської нації та повернення величі Америки можуть йти пліч-о-пліч, і дві країни можуть сприяти успіху одна одної, тим самим приносячи користь усьому світу

- зазначив китайський лідер.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський попросив президента США Дональда Трампа залучити лідера Китаю Сі Цзіньпіна до тиску на росію для припинення війни.

Сі Цзіньпін на зустрічі з Трампом вимагатиме припинити продаж зброї Тайваню - Reuters22.09.26, 15:10 • 4064 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Сполучені Штати Америки