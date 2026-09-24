"Китай та США мають бути партнерами, а не суперниками": Сі Цзіньпін прибув на зустріч із Трампом
Київ • УНН
Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до США з триденним візитом. Переговори з Дональдом Трампом відбудуться 24 вересня у Білому домі.
Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до США з триденним державним візитом. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
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Зазначається, що в аеропорту на військовій базі Joint Base Andrews поблизу Вашингтона Сі та його дружину Пен Ліюань особисто зустрів президент США Дональд Трамп.
Основні переговори двох лідерів відбудуться 24 вересня у Білому домі
У заяві з нагоди свого прибуття Сі Цзіньпін зазначив, що його країна та США "мають бути партнерами, а не суперниками".
Досягнення великого відродження китайської нації та повернення величі Америки можуть йти пліч-о-пліч, і дві країни можуть сприяти успіху одна одної, тим самим приносячи користь усьому світу
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Сі Цзіньпін на зустрічі з Трампом вимагатиме припинити продаж зброї Тайваню - Reuters22.09.26, 15:10 • 4064 перегляди