росія вдарила по Києву балістикою

Ворог у ніч на четвер, 24 вересня, завдав ракетної атаки на Київ. Про це повідомляє УНН.

Деталі

О 0:53 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом вони закликали киян прямувати в укриття.

У Києві оголошена ракетна загроза! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту! зазначили у свою чергу в КМДА.

Близько 1:00 у столиці пролунали кілька потужних вибухів.

Тим часом, за даними моніторингових каналів, ворог атакував столицю ракетами "Циркон". У місті спалахнули пожежі. На даний момент загроза нових ударів зберігається.

Нагадаємо

Напередодні керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що армія рф готує балістичний обстріл, а також закликав українців "бути уважними у наступні дні".

Ворожа атака на Київ триває - кількість постраждалих зросла до 43, на територію навчального закладу упав дрон