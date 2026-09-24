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The Guardian

росія вдарила по Києву балістикою

Київ • УНН

 • 3834 перегляди

У ніч на 24 вересня Київ зазнав ракетної атаки, близько 1:00 пролунали вибухи. Загроза нових ударів зберігається.

росія вдарила по Києву балістикою

Ворог у ніч на четвер, 24 вересня, завдав ракетної атаки на Київ. Про це повідомляє УНН.

Деталі

О 0:53 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом вони закликали киян прямувати в укриття.

У Києві оголошена ракетна загроза! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Близько 1:00 у столиці пролунали кілька потужних вибухів.

Тим часом, за даними моніторингових каналів, ворог атакував столицю ракетами "Циркон". У місті спалахнули пожежі. На даний момент загроза нових ударів зберігається.

Нагадаємо

Напередодні керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що армія рф готує балістичний обстріл, а також закликав українців "бути уважними у наступні дні".

Ворожа атака на Київ триває - кількість постраждалих зросла до 43, на територію навчального закладу упав дрон23.09.26, 17:16 • 5560 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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