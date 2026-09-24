росія вдарила по Києву балістикою
Київ • УНН
У ніч на 24 вересня Київ зазнав ракетної атаки, близько 1:00 пролунали вибухи. Загроза нових ударів зберігається.
Ворог у ніч на четвер, 24 вересня, завдав ракетної атаки на Київ. Про це повідомляє УНН.
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О 0:53 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом вони закликали киян прямувати в укриття.
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Близько 1:00 у столиці пролунали кілька потужних вибухів.
Тим часом, за даними моніторингових каналів, ворог атакував столицю ракетами "Циркон". У місті спалахнули пожежі. На даний момент загроза нових ударів зберігається.
Нагадаємо
Напередодні керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що армія рф готує балістичний обстріл, а також закликав українців "бути уважними у наступні дні".
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