У центрі Києва, ймовірно, стався приліт у КВЦ "Парковий" - у мережі шириться відео

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У результаті ворожої атаки, ймовірно, стався приліт по КВЦ "Парковий", спалахнула пожежа - відповідні відео ширяться у Telegram-каналах, передає УНН.

Приліт по Конгресно-виставковому центру "Парковий" у Києві — після удару там спалахнула пожежа - йдеться у підписі до відео.

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Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у Печерському районі падіння БпЛА на територію нежитлового комплексу.

Крім того, за його словами, у Святошинському, внаслідок атаки, пожежа в складській будівлі.

Ворожа атака на Київ триває - кількість постраждалих зросла до 43, на територію навчального закладу упав дрон