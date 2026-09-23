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У центрі Києва, ймовірно, стався приліт у КВЦ "Парковий" - у мережі шириться відео

Київ • УНН

 • 4456 перегляди

У мережі поширюють відео ймовірного прильоту по КВЦ "Парковий" у Києві. Кличко повідомив про падіння БпЛА та пожежі у двох районах.

У центрі Києва, ймовірно, стався приліт у КВЦ "Парковий" - у мережі шириться відео
Фото ілюстративне

У результаті ворожої атаки, ймовірно, стався приліт по КВЦ "Парковий", спалахнула пожежа - відповідні відео ширяться у Telegram-каналах, передає УНН

Приліт по Конгресно-виставковому центру "Парковий" у Києві — після удару там спалахнула пожежа 

- йдеться у підписі до відео.

Додамо

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у Печерському районі падіння БпЛА на територію нежитлового комплексу.

Крім того, за його словами, у Святошинському, внаслідок атаки, пожежа в складській будівлі.

Ворожа атака на Київ триває - кількість постраждалих зросла до 43, на територію навчального закладу упав дрон23.09.26, 17:16 • 3782 перегляди

Антоніна Туманова

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