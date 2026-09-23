У центрі Києва, ймовірно, стався приліт у КВЦ "Парковий" - у мережі шириться відео
Київ • УНН
У мережі поширюють відео ймовірного прильоту по КВЦ "Парковий" у Києві. Кличко повідомив про падіння БпЛА та пожежі у двох районах.
Фото ілюстративне
У результаті ворожої атаки, ймовірно, стався приліт по КВЦ "Парковий", спалахнула пожежа - відповідні відео ширяться у Telegram-каналах, передає УНН.
Приліт по Конгресно-виставковому центру "Парковий" у Києві — після удару там спалахнула пожежа
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Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у Печерському районі падіння БпЛА на територію нежитлового комплексу.
Крім того, за його словами, у Святошинському, внаслідок атаки, пожежа в складській будівлі.
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