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Ляшко заявив, що “швидка” не має приїжджати, щоб просто прокапати чи поміряти тиск - у яких випадках варто викликати екстренку

Київ • УНН

 • 10419 перегляди

МОЗ пояснило, що швидку викликають лише за загрози життю. На критичний виклик бригада має прибути за 10 хвилин, на екстрений — за 20.

Ляшко заявив, що “швидка” не має приїжджати, щоб просто прокапати чи поміряти тиск - у яких випадках варто викликати екстренку

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що екстрена медична допомога виїжджає виключно у випадках загрози життю, а не для вимірювання тиску чи проведення крапельниць. УНН розповідає, у яких випадках варто викликати "швидку", та за який час бригада має прибути до пацієнта. 

Екстрена медична допомога в нас працювала і працює при повітряних тривогах. Є питання в тому, як координуємо ми свої дії з Державною службою надзвичайних ситуацій по виїзду на прильоти, а щоб уникнути повторних перельотів в тих місцях, де вже є жертви і де вже працюють з розбором завалів для того, щоб не було жертв серед працівників як екстреної медичної допомоги, так ДСНС. Сьогодні вже відпрацьовані всі алгоритми, коли в нас однакові дані йдуть або працівник екстреної медичної допомоги знаходиться в приміщенні диспетчерської державної служби надзвичайних ситуацій. Окремо ми вчергове звертаємось до всіх українців. Екстрена медична допомога для того і екстрена, що сам диспетчер вирішує, наскільки важливо відправити в цей конкретний момент бригаду екстреної медичної допомоги. Екстрена медична допомога - це точно не та допомога, яка повинна приїхати, когось прокапати або виміряти тиск 

- сказав Ляшко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що у таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а "екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли є загроза життю". 

У яких випадках варто чекати на бригаду "швидкої"

Від початку повномасштабного вторгнення система медицини катастроф працює із посиленим навантаженням. Проте, як і раніше, бригади "швидкої"  виїжджають рятувати життя пацієнта у невідкладних станах, і в таких випадках багато залежить від оперативності надання допомоги. 

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я №583, бригада "швидкої" виїжджає за рішенням диспетчера оперативно-диспетчерської служби у випадках отримання інформації про такі скарги/симптоми пацієнта:

  • непритомності або порушень притомності;
    • судоми;
      • раптового розладу дихання, відсутності дихання, неефективності дихання;
        • раптового болю в грудній клітці;
          • раптового головного болю, що супроводжується запамороченням і/або нудотою;
            • раптового порушення зору;
              • порушення мовлення, слабкості у кінцівках, що виникли раптово;
                • гіпо- та гіперглікемічної коми;
                  • гострого болю в черевній порожнині чи/та поперековому відділі;
                    • значної зовнішньої кровотечі, блювання кров’ю, кровохаркання;
                      • ознак внутрішньої кровотечі (різке падіння артеріального тиску, наростання частоти пульсу, різка загальна слабкість та блідість шкіри тощо);
                        • порушення перебігу вагітності (передчасні пологи, кровотеча, інше);
                          • анафілактичної реакції, спричиненої різними чинниками;
                            • укусів змій та павуків;
                              • травм, які загрожують життю;
                                • нещасних випадків будь-якого характеру;
                                  • теплового удару і переохолодження, які загрожують життю;
                                    • асфіксії всіх видів (утоплення, потрапляння сторонніх тіл у дихальні шляхи, удушення);
                                      • надзвичайних ситуацій будь-якого характеру;
                                        • гострих психічних розладів (з поведінкою, небезпечною для життя пацієнта та/або людей поруч);
                                          • інших станів, які загрожують життю та здоров’ю людини;
                                            • за запитом керівника бригади для підсилення додатковою кількістю бригад.

                                              Наприклад, висока температура як така не є підставою для виклику "швидкої".

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                                              Що мають вказати пацієнти у виклику 

                                              Особи, які роблять виклик, повинні:

                                              • відповісти на всі запитання диспетчера, який приймає виклик;
                                                • назвати точну адресу виклику (район, населений пункт, вулицю, номер будинку, за наявності - номер квартири, поверх, номер під’їзду і код на дверях). Якщо найменування вулиці або номер будинку невідомі, необхідно уточнити шляхи під’їзду до місця виклику та його загальновідомі орієнтири;
                                                  • назвати прізвище, ім’я, стать, вік пацієнта, якщо паспортні дані невідомі, необхідно вказати його стать і орієнтовний вік;
                                                    • описати скарги і симптоми пацієнта;
                                                      • повідомити, хто і з якого номера телефону викликає бригаду;
                                                        • за можливості забезпечити бригаді безперешкодний доступ до пацієнта і необхідні умови для надання медичної допомоги;
                                                          • за можливості ізолювати тварин, які можуть ускладнити надання медичної допомоги пацієнту, а також завдати шкоди здоров’ю і майну членів Бригади;
                                                            • повідомити про можливі загрози для життя та здоров’я Бригади;
                                                              • сприяти в транспортуванні пацієнта у спеціалізований санітарний транспорт бригади;
                                                                • у разі транспортування пацієнта до закладу охорони здоров’я бажано мати документ, який засвідчує його особу.

                                                                  Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовно31.08.26, 15:27 • 47334 перегляди

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                                                                  Бригада не виїжджає:

                                                                  • до пацієнтів для виконання планових призначень лікаря з надання первинної медичної допомоги, а також для виконання ін’єкцій, інфузійної терапії, перев’язок, планової заміни катетерів, зондів, інших планових призначень та маніпуляцій;
                                                                    • до пацієнтів, які перебувають під наглядом лікаря з надання первинної медичної допомоги з приводу загострення хронічних захворювань і стан яких не вимагає надання екстреної медичної допомоги;
                                                                      • до пацієнтів для надання стоматологічної допомоги;
                                                                        • для видалення кліщів;
                                                                          • для видачі листків непрацездатності, виписування рецептів і заповнення будь-яких довідок, у тому числі про стан здоров’я, а також для надання судово-медичних висновків;
                                                                            • для транспортування трупів у патолого-анатомічні відділення і бюро судово-медичної експертизи.

                                                                              Зазначимо, що у разі агресивної поведінки пацієнта або його близьких, зокрема тих, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, гострого психічного розладу і є загрозою для життя бригади, надання меддопомоги і транспортування пацієнта здійснюється у супроводі поліцейських. 

                                                                              Скандал через смерть пораненого військового та низка порушень: у Києві звільнять директора лікарні швидкої меддопомоги Дороша17.06.26, 21:12 • 7287 переглядiв

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                                                                              Відповідно до урядової постанови №1271, існує 4 стани пацієнта: 

                                                                              • критичні – супроводжуються відсутністю або неефективним диханням, ознаками масивної кровотечі чи крововтрати; 
                                                                                • екстрені – супроводжуються порушенням свідомості, ознаками кровотечі, ознаками гострого коронарного синдрому, ознаками гострого мозкового інсульту, розладами дихання;
                                                                                  • неекстрені – пацієнт потребує оцінки стану здоров’я, проте його стан не є невідкладним, а відстрочення надання медичної допомоги не призведе до погіршення його стану;
                                                                                    • непрофільні – стан пацієнта не є невідкладним та не потребує надання медичної допомоги на місці. 

                                                                                      На критичний виклик бригади мають доїхати за 10 хвилин, на екстрений – за 20. На неекстрені або непрофільні виклики медики не виїжджають. Водночас у разі неекстрених звернень до пацієнта можуть направити медиків, але лише за умови, що є вільні бригади та немає доступу до отримання первинної медичної допомоги у сімейного лікаря. Щодо непрофільного, то пацієнта можуть проконсультувати за телефоном. 

                                                                                      Лубінець виявив проблеми в роботі лікарні швидкої допомоги Києва19.06.26, 15:33 • 6699 переглядiв

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