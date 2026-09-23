Ляшко заявив, що “швидка” не має приїжджати, щоб просто прокапати чи поміряти тиск - у яких випадках варто викликати екстренку
Київ • УНН
МОЗ пояснило, що швидку викликають лише за загрози життю. На критичний виклик бригада має прибути за 10 хвилин, на екстрений — за 20.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що екстрена медична допомога виїжджає виключно у випадках загрози життю, а не для вимірювання тиску чи проведення крапельниць. УНН розповідає, у яких випадках варто викликати "швидку", та за який час бригада має прибути до пацієнта.
Екстрена медична допомога в нас працювала і працює при повітряних тривогах. Є питання в тому, як координуємо ми свої дії з Державною службою надзвичайних ситуацій по виїзду на прильоти, а щоб уникнути повторних перельотів в тих місцях, де вже є жертви і де вже працюють з розбором завалів для того, щоб не було жертв серед працівників як екстреної медичної допомоги, так ДСНС. Сьогодні вже відпрацьовані всі алгоритми, коли в нас однакові дані йдуть або працівник екстреної медичної допомоги знаходиться в приміщенні диспетчерської державної служби надзвичайних ситуацій. Окремо ми вчергове звертаємось до всіх українців. Екстрена медична допомога для того і екстрена, що сам диспетчер вирішує, наскільки важливо відправити в цей конкретний момент бригаду екстреної медичної допомоги. Екстрена медична допомога - це точно не та допомога, яка повинна приїхати, когось прокапати або виміряти тиск
Він зазначив, що у таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а "екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли є загроза життю".
У яких випадках варто чекати на бригаду "швидкої"
Від початку повномасштабного вторгнення система медицини катастроф працює із посиленим навантаженням. Проте, як і раніше, бригади "швидкої" виїжджають рятувати життя пацієнта у невідкладних станах, і в таких випадках багато залежить від оперативності надання допомоги.
Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я №583, бригада "швидкої" виїжджає за рішенням диспетчера оперативно-диспетчерської служби у випадках отримання інформації про такі скарги/симптоми пацієнта:
- непритомності або порушень притомності;
- судоми;
- раптового розладу дихання, відсутності дихання, неефективності дихання;
- раптового болю в грудній клітці;
- раптового головного болю, що супроводжується запамороченням і/або нудотою;
- раптового порушення зору;
- порушення мовлення, слабкості у кінцівках, що виникли раптово;
- гіпо- та гіперглікемічної коми;
- гострого болю в черевній порожнині чи/та поперековому відділі;
- значної зовнішньої кровотечі, блювання кров’ю, кровохаркання;
- ознак внутрішньої кровотечі (різке падіння артеріального тиску, наростання частоти пульсу, різка загальна слабкість та блідість шкіри тощо);
- порушення перебігу вагітності (передчасні пологи, кровотеча, інше);
- анафілактичної реакції, спричиненої різними чинниками;
- укусів змій та павуків;
- травм, які загрожують життю;
- нещасних випадків будь-якого характеру;
- теплового удару і переохолодження, які загрожують життю;
- асфіксії всіх видів (утоплення, потрапляння сторонніх тіл у дихальні шляхи, удушення);
- надзвичайних ситуацій будь-якого характеру;
- гострих психічних розладів (з поведінкою, небезпечною для життя пацієнта та/або людей поруч);
- інших станів, які загрожують життю та здоров’ю людини;
- за запитом керівника бригади для підсилення додатковою кількістю бригад.
Наприклад, висока температура як така не є підставою для виклику "швидкої".
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Що мають вказати пацієнти у виклику
Особи, які роблять виклик, повинні:
- відповісти на всі запитання диспетчера, який приймає виклик;
- назвати точну адресу виклику (район, населений пункт, вулицю, номер будинку, за наявності - номер квартири, поверх, номер під’їзду і код на дверях). Якщо найменування вулиці або номер будинку невідомі, необхідно уточнити шляхи під’їзду до місця виклику та його загальновідомі орієнтири;
- назвати прізвище, ім’я, стать, вік пацієнта, якщо паспортні дані невідомі, необхідно вказати його стать і орієнтовний вік;
- описати скарги і симптоми пацієнта;
- повідомити, хто і з якого номера телефону викликає бригаду;
- за можливості забезпечити бригаді безперешкодний доступ до пацієнта і необхідні умови для надання медичної допомоги;
- за можливості ізолювати тварин, які можуть ускладнити надання медичної допомоги пацієнту, а також завдати шкоди здоров’ю і майну членів Бригади;
- повідомити про можливі загрози для життя та здоров’я Бригади;
- сприяти в транспортуванні пацієнта у спеціалізований санітарний транспорт бригади;
- у разі транспортування пацієнта до закладу охорони здоров’я бажано мати документ, який засвідчує його особу.
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У яких випадках бригада не виїжджає
Бригада не виїжджає:
- до пацієнтів для виконання планових призначень лікаря з надання первинної медичної допомоги, а також для виконання ін’єкцій, інфузійної терапії, перев’язок, планової заміни катетерів, зондів, інших планових призначень та маніпуляцій;
- до пацієнтів, які перебувають під наглядом лікаря з надання первинної медичної допомоги з приводу загострення хронічних захворювань і стан яких не вимагає надання екстреної медичної допомоги;
- до пацієнтів для надання стоматологічної допомоги;
- для видалення кліщів;
- для видачі листків непрацездатності, виписування рецептів і заповнення будь-яких довідок, у тому числі про стан здоров’я, а також для надання судово-медичних висновків;
- для транспортування трупів у патолого-анатомічні відділення і бюро судово-медичної експертизи.
Зазначимо, що у разі агресивної поведінки пацієнта або його близьких, зокрема тих, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, гострого психічного розладу і є загрозою для життя бригади, надання меддопомоги і транспортування пацієнта здійснюється у супроводі поліцейських.
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Критерії розподілу звернень залежно від стану пацієнта
Відповідно до урядової постанови №1271, існує 4 стани пацієнта:
- критичні – супроводжуються відсутністю або неефективним диханням, ознаками масивної кровотечі чи крововтрати;
- екстрені – супроводжуються порушенням свідомості, ознаками кровотечі, ознаками гострого коронарного синдрому, ознаками гострого мозкового інсульту, розладами дихання;
- неекстрені – пацієнт потребує оцінки стану здоров’я, проте його стан не є невідкладним, а відстрочення надання медичної допомоги не призведе до погіршення його стану;
- непрофільні – стан пацієнта не є невідкладним та не потребує надання медичної допомоги на місці.
На критичний виклик бригади мають доїхати за 10 хвилин, на екстрений – за 20. На неекстрені або непрофільні виклики медики не виїжджають. Водночас у разі неекстрених звернень до пацієнта можуть направити медиків, але лише за умови, що є вільні бригади та немає доступу до отримання первинної медичної допомоги у сімейного лікаря. Щодо непрофільного, то пацієнта можуть проконсультувати за телефоном.
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