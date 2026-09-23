Баскетбольна Євроліга 2026/27: старт сезону та перші матчі

У четвер, 24 вересня, стартує новий сезон Євроліги з баскетболу 2026/27, який обіцяє стати одним із найвидовищніших. Про деталі, формат та прогнози турніру пише УНН.

Деталі

На уболівальників чекає оновлений склад учасників із поверненням "Бешикташа", 380 напружених матчів регулярного чемпіонату та виступи українця Максима Шульги за мадридський "Реал".

Євроліга: формат турніру

Формат змагань залишається таким самим, як і в минулому сезоні: 20 команд, кожна з яких зіграє по два матчі (домашній і виїзний) у рамках кругового турніру, що складається з 38 турів регулярного сезону. Після завершення регулярного сезону в рамках "Play-In Showdown" будуть визначені дві останні путівки до плей-оф, після чого відбудуться чотири серії плей-оф за принципом "до трьох перемог". Кульмінацією сезону стане "Фінал чотирьох" Євроліги 2027 року, де одна з команд стане чемпіоном.

Однією з головних змін у новому сезоні є участь "Бешикташа" у турнірі замість "Монако". Турецький клуб відсвяткує своє повернення до Євроліги, приймаючи "Валенсія Баскет" у стартовому матчі в п’ятницю, 25 вересня.

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Євроліга з баскетболу: матчі стартового туру

Сезон розпочнеться у четвер, 24 вересня, шістьма матчами. Серед найцікавіших подій - "Дубай Баскетбол" прийматиме "Реал Мадрид", за який виступає Максим Шульга, а "Хапоель ІБІ Тель-Авів" розпочне свою кампанію вдома проти "Баварії" (Мюнхен). "Барселона" прийматиме "Анадолу Ефес" (Стамбул) у поєдинку грандів, а чинний чемпіон "Олімпіакос" (Пірей) розпочне захист титулу на виїзді проти "Коснер Басконія" (Віторія-Гастейс).

У програмі відкриття сезону також передбачені матчі "Црвена Звезда Мерідіанбет" (Белград) проти "Жальгіріса" (Каунас), "АСВЕЛЬ" (Вільюрбан) проти "Маккабі Рапід" (Тель-Авів) та "Панатінаїкос" (Афіни) проти "Парі Баскет". Решта матчів 1-го туру в п’ятницю ввечері включають поєдинок "Фенербахче" (Стамбул) проти "Віртуса" (Болонья) та гру "Партизана Моцарт Бет" (Белград) проти "Армані Олімпія" (Мілан).

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Прогнози на Євролігу: розклад сезону 2026/27

Найбільші протистояння сезону розкидані по всьому календарю. У 7-му турі, 22 жовтня, відбудеться як перше турецьке дербі сезону, в якому "Анадолу Ефес" зіграє з "Бешикташем", так і перше сербське дербі між "Партизаном" і "Црвеною Звездою".

Перше ізраїльське дербі сезону в Євролізі відбудеться в 11-му турі, 12 листопада, коли зустрінуться "Хапоель" і "Маккабі".

Реванш за фінальний матч чемпіонату 2026 року відбудеться в 13-му турі 20 листопада, коли "Олімпіакос" прийматиме "Реал Мадрид". "Ель Класіко" повернеться в 15-му турі 3 грудня, коли "Барселона" та "Реал Мадрид" відновлять своє історичне протистояння, а грецьке дербі між "Панатінаїкосом" та "Олімпіакосом" стане головним поєдинком 16-го туру 11 грудня.

Регулярний сезон розпочнеться у четвер, 24 вересня, і завершиться у п’ятницю, 16 квітня, після завершення 38-го туру. За підсумками турнірної таблиці буде визначено, які шість команд безпосередньо вийдуть до плей-оф, а які чотири команди змагатимуться у "Play-In Showdown".

Матчі "плей-ін" заплановані на 20 та 23 квітня. Серія плей-оф до трьох перемог триватиме з 27 квітня по 12 травня, після чого відбудеться "Фінал чотирьох". Півфінали пройдуть 28 травня, а фінальний матч - 30 травня.

З 20 командами та 38 турами вболівальники можуть очікувати 380 матчів регулярного сезону ще до початку плей-оф. На нас чекає ще одна незабутня подорож Євролігою, де кожен матч матиме велике значення, оскільки команди боротимуться за місце у "Фіналі чотирьох" та шанс підняти над головою найпрестижніший трофей європейського баскетболу.

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