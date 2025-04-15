У школі Каунаса виявили лист із білим порошком невідомого походження, що призвело до евакуації 300 осіб. Рятувальники у захисних костюмах зібрали речовину для дослідження в лабораторії.
У пасажирських поїздах з калінінграда до москви виявлено чотири партії військових предметів. Конфісковано камуфляжні штани та
маскувальні сітки, призначені для російських військових в Україні.
Німеччина планує розмістити в Литві близько 5000 військовослужбовців, що стане історичним кроком для оборони східного флангу НАТО, а до 2027 року буде розгорнута повноцінна бригада.