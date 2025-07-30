В Литві третій день продовжуються пошуки безпілотника, який залетів зі сторони білорусі
Київ • УНН
У Литві військові третій день шукають безпілотник, який міг залетіти з білорусі. Пошуки зосереджені на північ від Каунаса, залучено гелікоптер та опитано понад 100 осіб.
В Литві військові третій день продовжують пошуки безпілотника, який міг проникнути на територію країни через білорусь. Про це повідомила прессекретарка армії Індре Пілкаускайте в ефірі радіо LRT, повідомляє УНН.
Пошуки безпілотника відновилися сьогодні вранці
За словами прессекретарки, пошукові роботи зосередилися приблизно за 20 кілометрів на північ від Каунаса. До пошуків залучений гелікоптер ВПС, військова поліція, також були опитані місцеві жителі.
За ці дні було опитано понад 100 осіб. У постійній бойовій готовності перебувають оперативна група мирного часу та група розмінування, які у разі виявлення об’єкта будуть задіяні для його ізоляції та знешкодження
У ніч на 28 липня Київ зазнав ворожої атаки. Попередньо повідомлялося про п'ятьох постраждалих, однак згодом їх кількість зросла до 8.
Того ж дня в Литві виявили невідомий безпілотник, який залетів зі сторони білорусі. Влада країни прийняла рішення щодо посилення безпеки на кордоні з метою захисту громадян.