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Атака на Київ: кількість постраждалих зросла до восьми, серед них дитина

Київ • УНН

 • 448 перегляди

У Києві внаслідок ворожої атаки 28 липня кількість постраждалих зросла до восьми, всі вони з Дарницького району. Серед них дитина, одна людина у тяжкому стані.

Атака на Київ: кількість постраждалих зросла до восьми, серед них дитина

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на понеділок, 28 липня, зросла до восьми. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення керівника КМВА Тимура Ткаченка.

Деталі

За його словами, всі постраждалі - у Дарницькому районі столиці.

Серед них 1 людина у тяжкому стані

- уточнив Ткаченко.

У свою чергу міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що серед постраждалих одна дитина.

Чотирьох постраждалих медики госпіталізували. Усі вони - мешканці багатоповерхового житлового будинку, де вибуховою хвилею в одному з підʼїздів пошкоджені вікна з 6 по 11 поверхи

- написав Кличко.

Він додав, що усі служби працюють на місці.

Нагадаємо

У ніч на 28 липня Київ зазнав ворожої атаки. Попередньо повідомлялося про п'ятьох постраждалих. Керівник КМВА Тимур Ткаченко розповів, що у Дарницькому районі столиці вибито вікна у житловій багатоповерхівці.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаКиїв
Віталій Кличко
Київ
Tesla
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