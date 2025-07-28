Атака на Київ: кількість постраждалих зросла до восьми, серед них дитина

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на понеділок, 28 липня, зросла до восьми. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення керівника КМВА Тимура Ткаченка.

За його словами, всі постраждалі - у Дарницькому районі столиці.

Серед них 1 людина у тяжкому стані

У свою чергу міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що серед постраждалих одна дитина.

Чотирьох постраждалих медики госпіталізували. Усі вони - мешканці багатоповерхового житлового будинку, де вибуховою хвилею в одному з підʼїздів пошкоджені вікна з 6 по 11 поверхи