Атака на Київ: кількість постраждалих зросла до восьми, серед них дитина
Київ • УНН
У Києві внаслідок ворожої атаки 28 липня кількість постраждалих зросла до восьми, всі вони з Дарницького району. Серед них дитина, одна людина у тяжкому стані.
Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на понеділок, 28 липня, зросла до восьми. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення керівника КМВА Тимура Ткаченка.
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За його словами, всі постраждалі - у Дарницькому районі столиці.
Серед них 1 людина у тяжкому стані
У свою чергу міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що серед постраждалих одна дитина.
Чотирьох постраждалих медики госпіталізували. Усі вони - мешканці багатоповерхового житлового будинку, де вибуховою хвилею в одному з підʼїздів пошкоджені вікна з 6 по 11 поверхи
Він додав, що усі служби працюють на місці.
Нагадаємо
У ніч на 28 липня Київ зазнав ворожої атаки. Попередньо повідомлялося про п'ятьох постраждалих. Керівник КМВА Тимур Ткаченко розповів, що у Дарницькому районі столиці вибито вікна у житловій багатоповерхівці.
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