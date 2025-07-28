Київ під ворожою атакою: щонайменше п'ять людей постраждали

В ніч на понеділок, 28 липня, ворог атакував Київ. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення керівника КМВА Тимура Ткаченка.

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За його словами, внаслідок атаки постраждали 5 людей.

У Дарницькому районі внаслідок ворожої атаки попередньо вибило вікна у житловій багатоповерхівці - написав Ткаченко.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко попереджав, що у столиці працює ППО, і закликав громадян перебувати в укриттях.

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Внаслідок масованої атаки рф на Київ у ніч на 21 липня постраждало дев'ять осіб.

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