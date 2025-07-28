Київ під ворожою атакою: щонайменше п'ять людей постраждали
Київ • УНН
У ніч на 28 липня Київ зазнав ворожої атаки, внаслідок якої постраждали п'ять людей. У Дарницькому районі вибито вікна у житловій багатоповерхівці.
В ніч на понеділок, 28 липня, ворог атакував Київ. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення керівника КМВА Тимура Ткаченка.
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За його словами, внаслідок атаки постраждали 5 людей.
У Дарницькому районі внаслідок ворожої атаки попередньо вибило вікна у житловій багатоповерхівці
Раніше міський голова Києва Віталій Кличко попереджав, що у столиці працює ППО, і закликав громадян перебувати в укриттях.
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