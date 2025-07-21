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Обшуки без судових ухвал у підозрюваних в держзраді виправдані - нардеп Власенко
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Масована атака рф на Київ: уже 9 постраждалих

Київ • УНН

 • 336 перегляди

Внаслідок масованої атаки РФ на Київ сьогодні вночі постраждало дев'ять осіб. Одна жінка звернулася по медичну допомогу та була госпіталізована.

Масована атака рф на Київ: уже 9 постраждалих

У Києві внаслідок масованої атаки рф кількість постраждалих знову зросла - до 9 осіб, повідомив у понеділок голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Вже 9 людей постраждало сьогодні вночі. За допомогою до медиків звернулась жінка, її госпіталізовано

- написав Ткаченко.

Раніше було відомо про 8 постраждалих.

Понад півтора десятки влучань зафіксовано під час атаки рф на Київ - Ігнат 21.07.25, 11:30 • 1004 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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