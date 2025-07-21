Масована атака рф на Київ: уже 9 постраждалих

У Києві внаслідок масованої атаки рф кількість постраждалих знову зросла - до 9 осіб, повідомив у понеділок голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Вже 9 людей постраждало сьогодні вночі. За допомогою до медиків звернулась жінка, її госпіталізовано - написав Ткаченко.

Раніше було відомо про 8 постраждалих.

Понад півтора десятки влучань зафіксовано під час атаки рф на Київ - Ігнат