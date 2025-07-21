Понад півтора десятки влучань зафіксовано під час атаки рф на Київ - Ігнат

Під час масованої ракетно-дронової атаки рф на Київ сьогодні, 21 липня, зафіксовано понад півтора десятки прямих влучань. Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

По Києву, як я вже сказав, є саме прямих влучань більш як півтора десятка. Бачимо надзвичайно серйозні пошкодження в районах міста, де падали вже збиті цілі. Без цього не обходиться, на жаль. Хотілося б знищувати їх подалі від населених пунктів, але не завжди вдається - сказав Ігнат.

Доповнення

росія вночі випустила по Україні 426 дронів і 24 ракети, у тому числі 5 "Кинджалів", збито або приглушено 200 безпілотників та всі ракети, переважну більшість з яких збито, інформація щодо їх влучань не надходила, ще 203 дрона не досягли цілей, але 23 безпілотники влучили у 3 локаціях.

Внаслідок масованої атаки рф в Києві до восьми осіб збільшилася кількість постраждалих.