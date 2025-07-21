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Усі з 24 російських ракет, у тому числі "Кинджали", та 200 з 426 дронів збито або приглушено за ніч над Україною: деталі від ПС ЗСУ

Київ • УНН

 • 4762 перегляди

росія вночі випустила 426 дронів та 24 ракети, включаючи 5 "Кинджалів". 200 безпілотників та всі ракети збито або приглушено, 23 дрони влучили у 3 місцях.

Усі з 24 російських ракет, у тому числі "Кинджали", та 200 з 426 дронів збито або приглушено за ніч над Україною: деталі від ПС ЗСУ

росія вночі випустила по Україні 426 дронів і 24 ракети, у тому числі 5 "Кинджалів", збито або приглушено 200 безпілотників та всі ракети, переважну більшість з яких збито, інформація щодо їх влучань не надходила, ще 203 дрона не досягли цілей, але 23 безпілотники влучили у 3 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 21 липня ворог атакував 450-ма засобами повітряного нападу:

  • 426 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, рф;
    • 5 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 “Кинджал” (із повітряного простору Тамбовської обл. рф);
      • 4 крилатими ракетами “Калібр” (із акваторії Чорного моря);
        • 1 крилатою ракетою "Іскандер-К" (район пусків - Міллєрово, рф);
          • 14 крилатими ракетами Х-101 (із повітряного простору Саратовської обл., рф).

            Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

            За попередніми даними, станом на 09.30 протиповітряною обороною збито/подавлено 224 засоби повітряного нападу противника

            - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах і перечислили:
            • 200 ударних БпЛА типу Shahed;
              • переважну більшість ракет збито вогневими засобами протиповітряної оборони, решта - подавлена РЕБ/локаційно втрачені (інформація щодо влучань не надходила).

                "Крім того, 203 дрони-імітатори не досягли цілей - локаційно втрачені (імовірно подавлені РЕБ)", - ідеться у повідомленні.

                "Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих - на 12 локаціях", - зазначили у ПС ЗСУ.

                У Повітряних силах вказали: "Ворожа атака триває. Нова група росіських БпЛА зайшла із півночі. Дотримуйтесь заходів безпеки".

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                Юлія Шрамко

                Юлія Шрамко

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