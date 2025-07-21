Все из 24 российских ракет, в том числе "Кинжалы", и 200 из 426 дронов сбиты или подавлены за ночь над Украиной: детали от ВС ВСУ
Киев • УНН
россия ночью выпустила 426 дронов и 24 ракеты, включая 5 "Кинжалов". 200 беспилотников и все ракеты сбиты или подавлены, 23 дрона попали в 3 местах.
россия ночью выпустила по Украине 426 дронов и 24 ракеты, в том числе 5 "Кинжалов", сбито или подавлено 200 беспилотников и все ракеты, подавляющее большинство из которых сбито, информация об их попаданиях не поступала, еще 203 дрона не достигли целей, но 23 беспилотника попали в 3 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 21 июля враг атаковал 450-ю средствами воздушного нападения:
- 426 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, рф;
- 5 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 “Кинжал” (из воздушного пространства Тамбовской обл., рф);
- 4 крылатыми ракетами “Калибр” (из акватории Черного моря);
- 1 крылатой ракетой "Искандер-К" (район пусков - Миллерово, рф);
- 14 крылатыми ракетами Х-101 (из воздушного пространства Саратовской обл., рф).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 224 средства воздушного нападения противника
- 200 ударных БпЛА типа Shahed;
- подавляющее большинство ракет сбито огневыми средствами противовоздушной обороны, остальные - подавлены РЭБ/локационно потеряны (информация о попаданиях не поступала).
"Кроме того, 203 дрона-имитатора не достигли целей - локационно потеряны (вероятно подавлены РЭБ)", - говорится в сообщении.
"Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых - на 12 локациях", - отметили в ВС ВСУ.
В Воздушных силах указали: "Вражеская атака продолжается. Новая группа российских БпЛА зашла с севера. Соблюдайте меры безопасности".
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