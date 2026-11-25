В Украине готовятся сделать электронные товарно-транспортные накладные (э-ТТН) основным документом при автомобильных перевозках грузов внутри страны. Правительство предлагает перейти на новые правила с 1 июня 2027 года. Объясняют это так: главная цель реформы заключается в том, что э-ТТН позволят государству контролировать перевозки, выявлять перегруженные грузовики, бороться с теневым рынком и отслеживать движение грузов.

В настоящее время система э-ТТН уже функционирует, однако бизнес пока имеет право использовать бумажные накладные. Чем для Украины закончится цифровизация грузовых перевозок — успешной борьбой с теневой логистикой или дополнительными расходами для бизнеса, разобрался УНН.

Что произошло и когда начнут действовать новые правила

9 ноября 2026 года Кабинет Министров Украины одобрил законопроект об обязательном использовании электронных товарно-транспортных накладных при внутренних грузовых перевозках. 12 ноября стало известно о регистрации правительственной инициативы в Верховной Раде. Законопроект получил №16223. Документ предусматривает внесение изменений в Закон Украины "Об автомобильном транспорте".

Правительство рассчитывает, что переходный период — до 1 июня 2027 года — позволит предприятиям и перевозчикам подготовить программное обеспечение, электронные подписи и внутренний документооборот.

Зачем Украина переходит на электронные накладные

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий объяснил реформу необходимостью сократить расходы бизнеса, ускорить расчеты между участниками перевозок и повысить прозрачность транспортной отрасли. В Кабмине ожидают от нее четырех основных результатов:

сокращение расходов. Предприятиям не придется постоянно печатать, пересылать и хранить большое количество бумажных товарно-транспортных накладных;

ускорение расчетов. Отправитель, перевозчик и получатель смогут быстрее подтверждать выполнение операций и оформлять необходимые документы;

борьба с теневыми перевозками. Государство получит больше возможностей для проверки грузовых операций и выявления нарушений;

контроль перегрузки автомобилей. В накладных будут фиксироваться вес и габариты транспортных средств. Это должно облегчить выявление грузовиков, нарушающих установленные ограничения и повреждающих дорожное покрытие.

В то же время в правительстве также отмечают, что инспекторы уже могут проверять зарегистрированные электронные накладные непосредственно на дорогах.

Что изменится для перевозчиков и водителей

Законопроект предусматривает несколько существенных нововведений.

Во-первых, электронная ТТН станет основной формой документа, сопровождающего груз. Исходя из этого, все операции с накладной будут подтверждаться только квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Использовать бумажные ТТН разрешат только при технической невозможности оформить электронные.

Во-вторых, даже если отправителю разрешили воспользоваться привычной бумажной накладной, он должен будет создать электронную накладную с идентичными сведениями в течение суток.

Кроме того, изменения предусматривают, что информацию о перевозке отныне будут вносить в государственную электронную систему. Они будут касаться как профессиональных транспортных компаний, так и предприятий, организующих перевозку собственной продукции, поставщиков, отправителей и получателей грузов.

Какие штрафы придется заплатить за нарушения

Это — один из важнейших юридических нюансов реформы. В настоящее время действующий штраф за перевозку без необходимых документов составляет 17 тыс. грн. Штраф именно за отсутствие электронной формы ТТН при наличии надлежащим образом оформленной бумажной накладной пока еще не установлен.

Сейчас в соответствии со статьей 60 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" перевозка пассажиров или грузов без документов, предусмотренных статьями 39 и 48 этого закона, влечет за собой административно-хозяйственный штраф в размере 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан. В случае грузовых перевозок ответственность по этой норме несет автомобильный перевозчик, а не автоматически водитель как физическое лицо.

Какие сведения будут указывать в электронной ТТН

Законопроект предусматривает более подробное заполнение информации о перевозке.

Да, нужно будет указать всех участников перевозки: отправителя, получателя, заказчика, перевозчика, экспедитора, а также заполнить графы с персональными данными водителя и внести данные его водительского удостоверения.

Кроме того, в электронной накладной нужно будет указывать данные об автомобиле, прицепе или полуприцепе. Что касается перевозимого груза, то понадобятся его наименование, характеристики и масса. Также придется указать информацию о пунктах погрузки и разгрузки на маршруте.

Предусмотрена также возможность предоставлять определенные сведения из системы Национальной полиции и органам государственной статистики в пределах их полномочий.

Как система е-накладных работает уже сейчас

Электронные накладные — не абсолютно новая технология для Украины. В государстве уже проводился двухлетний эксперимент по внедрению е-ТТН. А после того, как Кабинет министров принял постановление №720 от 4 июня 2026 года, государственная система перешла к постоянной работе.

По информации профильного министерства, по состоянию на 9 ноября доступ к системе имели восемь операторов электронного документооборота. В результате модернизации стали доступны общая форма е-ТТН и девять типов сопроводительных актов, в частности документы для корректировки информации. Техническим администратором системы выступает государственное предприятие "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности".

Как водителю предъявлять электронный документ во время проверки

В разъяснении от 7 сентября 2026 года Минразвития уточнило, что водитель не обязан печатать надлежащим образом зарегистрированную электронную ТТН. Достаточно открыть документ на смартфоне, планшете или другом электронном устройстве. Инспектор Укртрансбезопасности самостоятельно проверит все необходимые сведения в государственной системе. Для поиска информации он может использовать государственный регистрационный номер автомобиля.

Однако здесь есть важная деталь: документ, созданный в коммерческой системе документооборота, еще не обязательно имеет статус официальной е-ТТН. Для этого необходима его успешная регистрация в государственной системе. Если завершить регистрацию не удалось, для перевозки необходимо надлежащим образом оформить бумажный документ.

Сколько будет стоить переход на электронные накладные

Законопроект №16223 предусматривает установление платы за регистрацию электронных товарно-транспортных накладных. Размер и порядок взимания такой платы должен определить Кабинет министров.

Для крупных транспортных компаний этот вопрос особенно существенен: ведь даже сравнительно небольшая стоимость регистрации каждого документа при большом количестве перевозок может стать дополнительной статьей расходов. Отдельно предприятиям необходимо будет учитывать стоимость услуг операторов электронного документооборота и адаптации собственного программного обеспечения.

Конец бумажных накладных: какие проблемы и риски видят в реформе эксперты

Несмотря на заявленные преимущества, инициатива вызывает вопросы относительно технической готовности транспортного рынка.

Так, народный депутат Нина Южанина обратила внимание на сложности перехода в условиях войны, постоянных обстрелов, отключений электроэнергии и проблем со связью. Она подчеркнула необходимость проверки готовности государственной системы и бизнеса к введению обязательного электронного документооборота.

Речь идет о практическом риске: перевозка может осуществляться в районе без стабильной мобильной связи, а требование зарегистрировать накладную до конца суток может быть сложно выполнить - объяснила парламентарий.

Кроме того, представители Европейской Бизнес Ассоциации ранее выступали за дополнительную доработку отдельных форм ТТН и достаточный переходный период, необходимый предприятиям для адаптации сложных корпоративных информационных систем.

Напомним

Как писал УНН, Государственная налоговая служба Украины внедрила новый инструмент для плательщиков НДС, который должен помочь избежать блокировки налоговых накладных.