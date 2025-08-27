В Черниговской области десятки населенных пунктов остались без электроснабжения из-за атаки российских дронов. Специалисты работают над восстановлением света, а критические учреждения питаются от альтернативных источников.
Ночью объекты энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины подверглись атакам рф. Повреждены в том числе подстанция в Сумах и газотранспортная инфраструктура на Полтавщине.
Часть Сум до сих пор без света после ночной атаки РФ, энергетики работают над восстановлением. Вода будет подаваться по графику, больницы со светом, общественный транспорт работает ограниченно.
Этой ночью враг массированно атаковал Полтавщину. Пострадало предприятие энергетического сектора, но электроснабжение уже восстановлено.
В результате российской атаки 27 августа в Сумах частично пропала электроэнергия. Городской электротранспорт приостановил работу, на маршрутах работают только автобусы.
Россия атаковала окрестности Сумской общины беспилотниками ночью 27 августа. Повреждены объекты инфраструктуры, жертв нет.
Представители Украины и стран Бенилюкса в Одессе осудили агрессию рф и подтвердили поддержку суверенитета Украины. Они подчеркнули необходимость прекращения войны и восстановления мира.
российские оккупанты атаковали шахту в Донецкой области, в результате чего погиб один работник и четверо получили ранения. 148 горняков, заблокированных под землей из-за обесточивания, спасены.
Из-за российского обстрела обесточены шахты Добропольской громады. 148 горняков остаются под землей.
Украинские атаки на российские НПЗ нарушили работу по меньшей мере 17% нефтеперерабатывающих мощностей РФ, вызвав дефицит бензина. Удары по объектам в Новошахтинске, Усть-Луге и трубопроводу "Дружба" являются ответом на агрессию РФ.
Утром враг атаковал гражданскую инфраструктуру Шосткинской общины. Трое мужчин в возрасте 35, 44 и 48 лет получили ранения и были госпитализированы. Часть Шосткинщины осталась без света, критическая инфраструктура работает на резервном питании.
Тайфун Каджики во Вьетнаме унес жизни трех человек, еще десять получили ранения. Повреждены дома, затоплены рисовые поля, а улицы Ханоя превратились в реки.
Норвегия поможет Украине пережить зиму и поддерживает закупки газа, об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак. Встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере состоялась 25 августа.
25 августа Константиновка подверглась авиаудару пятью ФАБ-250, ранены четверо гражданских. Поврежден 21 многоквартирный дом и линии электропередач.
В Украине снизилось потребление электроэнергии из-за похолодания. Однако 28 населенных пунктов обесточены из-за непогоды.
Российские войска атаковали Днепропетровскую область дронами, повредив солнечные панели и частное предприятие. Также Никополь был обстрелян FPV-дронами и артиллерией, что привело к повреждению линии электропередач.
На Полтавщине в четырех громадах зафиксированы аварийные отключения электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий. Без света остались 179 юридических и 1543 бытовых потребителя.
Израиль нанес масштабные авиаудары по стратегическим объектам в столице Йемена Сане в ответ на запуск новой ракеты хуситами. В результате ударов погибли по меньшей мере четыре человека, еще 67 получили ранения.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский использовал национальный праздник, чтобы угрожать Будапешту. Сийярто призвал Зеленского прекратить угрозы и атаки на энергетическую безопасность.
Администрация Трампа остановила проект ветряной электростанции Revolution Wind, несмотря на 80% готовности, ссылаясь на национальную безопасность. Решение вызвало критику и возможные судебные иски от застройщика Orsted.
Президент Зеленский заявил, что Украина использует собственное дальнобойное оружие для ударов по территории России. Он опроверг сообщения об ограничениях со стороны США, подчеркнув, что этот вопрос никогда не обсуждался.
Президент Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости, подчеркнув, что сила государства формируется ежедневным трудом и отвагой каждого гражданина. Он подчеркнул, что Украина решительно отвечает на агрессию, защищая свой суверенитет.
Вблизи курской АЭС возник пожар трансформаторного блока, который не повлиял на работу станции. Местные жители слышали звуки беспилотников и взрывы перед возгоранием.
Днепропетровщина подверглась вражеским атакам дронами, артиллерией и КАБами. В результате обстрелов один человек погиб, девять пострадали.