Электроэнергия

Часть Сум до сих пор без света после ночной атаки рф, вода - по графику

Часть Сум до сих пор без света после ночной атаки РФ, энергетики работают над восстановлением. Вода будет подаваться по графику, больницы со светом, общественный транспорт работает ограниченно.