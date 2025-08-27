Электроэнергия

$41.400.03
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 10142 просмотра
С завтрашнего дня мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу - постановление правительства
12:09 • 2044 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
11:13 • 11588 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 13015 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
07:59 • 21238 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 58233 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 56294 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 107745 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 76800 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине27 августа, 05:54
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters27 августа, 06:24
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать12:47
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов07:35
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?

Эксклюзив

26 августа, 17:12
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 75746 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны

Эксклюзив

26 августа, 12:42
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 157747 просмотра
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Дональд Туск
Алексей Гончаренко
Нарендра Моди
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Польша
Венгрия
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52
Нефть
Беспилотный летательный аппарат
COVID-19
Боеприпасы
ТикТок
Электроэнергия

Новости по теме
Десятки населенных пунктов Черниговщины остались без света из-за атаки дронов

В Черниговской области десятки населенных пунктов остались без электроснабжения из-за атаки российских дронов. Специалисты работают над восстановлением света, а критические учреждения питаются от альтернативных источников.

Общество • 09:18
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго

Ночью объекты энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины подверглись атакам рф. Повреждены в том числе подстанция в Сумах и газотранспортная инфраструктура на Полтавщине.

Война в Украине • 07:59
Часть Сум до сих пор без света после ночной атаки рф, вода - по графику

Часть Сум до сих пор без света после ночной атаки РФ, энергетики работают над восстановлением. Вода будет подаваться по графику, больницы со светом, общественный транспорт работает ограниченно.

Общество • 27 августа, 06:47
Враг атаковал энергетику в Полтавской области: произошли пожары и обесточивание

Этой ночью враг массированно атаковал Полтавщину. Пострадало предприятие энергетического сектора, но электроснабжение уже восстановлено.

Война в Украине • 27 августа, 05:29
Россия обесточила Сумы: приостановлена работа городского электротранспорта

В результате российской атаки 27 августа в Сумах частично пропала электроэнергия. Городской электротранспорт приостановил работу, на маршрутах работают только автобусы.

Война в Украине • 27 августа, 04:11
Россия массированно атаковала Сумы беспилотниками: есть повреждения объектов инфраструктурыVideo

Россия атаковала окрестности Сумской общины беспилотниками ночью 27 августа. Повреждены объекты инфраструктуры, жертв нет.

Война в Украине • 26 августа, 23:16
Заявление членов формата Украина-Бенилюкс: война рф должна быть прекращена восстановлением прочного мира

Представители Украины и стран Бенилюкса в Одессе осудили агрессию рф и подтвердили поддержку суверенитета Украины. Они подчеркнули необходимость прекращения войны и восстановления мира.

Война в Украине • 26 августа, 13:11
Атака рф на шахту в Донецкой области: 148 горняков подняли на поверхность, но есть жертвы

российские оккупанты атаковали шахту в Донецкой области, в результате чего погиб один работник и четверо получили ранения. 148 горняков, заблокированных под землей из-за обесточивания, спасены.

Общество • 26 августа, 12:07
Российский обстрел обесточил шахты в Донецкой области, 148 горняков под землей - Волынец

Из-за российского обстрела обесточены шахты Добропольской громады. 148 горняков остаются под землей.

Общество • 26 августа, 10:44
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России

Украинские атаки на российские НПЗ нарушили работу по меньшей мере 17% нефтеперерабатывающих мощностей РФ, вызвав дефицит бензина. Удары по объектам в Новошахтинске, Усть-Луге и трубопроводу "Дружба" являются ответом на агрессию РФ.

Война в Украине • 26 августа, 10:16
В Сумской области из-за утреннего удара рф трое раненых, часть жителей без света, есть перебои со связью

Утром враг атаковал гражданскую инфраструктуру Шосткинской общины. Трое мужчин в возрасте 35, 44 и 48 лет получили ранения и были госпитализированы. Часть Шосткинщины осталась без света, критическая инфраструктура работает на резервном питании.

Общество • 26 августа, 09:41
Тайфун Каджики во Вьетнаме: есть жертвы, пострадавшие и разрушения

Тайфун Каджики во Вьетнаме унес жизни трех человек, еще десять получили ранения. Повреждены дома, затоплены рисовые поля, а улицы Ханоя превратились в реки.

Новости Мира • 26 августа, 07:54
Норвегия поможет Украине пройти отопительный сезон и закупить газ

Норвегия поможет Украине пережить зиму и поддерживает закупки газа, об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак. Встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере состоялась 25 августа.

Экономика • 26 августа, 02:14
В Константиновке в результате вражеской авиационной атаки ранены четверо гражданских – начато расследование

25 августа Константиновка подверглась авиаудару пятью ФАБ-250, ранены четверо гражданских. Поврежден 21 многоквартирный дом и линии электропередач.

Война в Украине • 25 августа, 12:40
Непогода оставила без света часть жителей 4 областей, потребление упало - Укрэнерго

В Украине снизилось потребление электроэнергии из-за похолодания. Однако 28 населенных пунктов обесточены из-за непогоды.

Общество • 25 августа, 07:45
В Днепропетровской области ночная атака рф дронами повредила солнечные панели и предприятие

Российские войска атаковали Днепропетровскую область дронами, повредив солнечные панели и частное предприятие. Также Никополь был обстрелян FPV-дронами и артиллерией, что привело к повреждению линии электропередач.

Война в Украине • 25 августа, 06:18
В Полтавской области аварийно отключился свет из-за непогоды

На Полтавщине в четырех громадах зафиксированы аварийные отключения электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий. Без света остались 179 юридических и 1543 бытовых потребителя.

Общество • 25 августа, 05:26
Израиль нанес масштабные авиаудары по Йемену после ракетной атаки хуситовVideo

Израиль нанес масштабные авиаудары по стратегическим объектам в столице Йемена Сане в ответ на запуск новой ракеты хуситами. В результате ударов погибли по меньшей мере четыре человека, еще 67 получили ранения.

Новости Мира • 25 августа, 02:25
"Использовал национальный праздник": Сийярто обвинил Зеленского в угрозах Венгрии в День Независимости

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский использовал национальный праздник, чтобы угрожать Будапешту. Сийярто призвал Зеленского прекратить угрозы и атаки на энергетическую безопасность.

Политика • 24 августа, 18:31
Трамп остановил строительство дорогостоящей морской ветряной электростанции в США: проект был почти завершен

Администрация Трампа остановила проект ветряной электростанции Revolution Wind, несмотря на 80% готовности, ссылаясь на национальную безопасность. Решение вызвало критику и возможные судебные иски от застройщика Orsted.

Новости Мира • 24 августа, 15:28
Зеленский: Украина применяет собственное дальнобойное оружие, ограничений от США нет

Президент Зеленский заявил, что Украина использует собственное дальнобойное оружие для ударов по территории России. Он опроверг сообщения об ограничениях со стороны США, подчеркнув, что этот вопрос никогда не обсуждался.

Политика • 24 августа, 12:54
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo

Президент Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости, подчеркнув, что сила государства формируется ежедневным трудом и отвагой каждого гражданина. Он подчеркнул, что Украина решительно отвечает на агрессию, защищая свой суверенитет.

Общество • 24 августа, 07:11
На территории курской АЭС возник пожар: что известноVideo

Вблизи курской АЭС возник пожар трансформаторного блока, который не повлиял на работу станции. Местные жители слышали звуки беспилотников и взрывы перед возгоранием.

Новости Мира • 24 августа, 00:49
Враг атаковал Днепропетровщину дронами, артиллерией и КАБами: один человек погиб, 9 пострадавших

Днепропетровщина подверглась вражеским атакам дронами, артиллерией и КАБами. В результате обстрелов один человек погиб, девять пострадали.

Общество • 23 августа, 17:12