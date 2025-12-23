10 млн грн грантовой поддержки: определены победители "Школы лидеров общин 2.0"

$42.150.10
49.490.02
ukenru
12:03 • 5772 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41 • 5970 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27 • 10370 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40 • 7466 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 12047 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 19590 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 35840 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 51842 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 79403 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 44583 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
79%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
НБУ выпустил новую памятную монету, посвященную дипломатам: что на ней изображеноPhoto23 декабря, 03:23 • 8292 просмотра
Между Виткоффом и Рубио существует конфликт во взглядах на завершение войны в Украине - NBC News23 декабря, 04:02 • 30003 просмотра
Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры23 декабря, 05:45 • 30822 просмотра
Аварийные отключения света введены в нескольких регионах на фоне атаки рф - Укрэнерго23 декабря, 06:07 • 15614 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video08:10 • 7808 просмотра
публикации
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto12:03 • 5778 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной11:27 • 10374 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 79405 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 59117 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 87539 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Рустем Умеров
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Житомирская область
Село
Реклама
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo09:59 • 4754 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video08:10 • 7936 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 21071 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 23480 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 45883 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Золото
Фильм

10 млн грн грантовой поддержки: определены победители "Школы лидеров общин 2.0"

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Украине определили победителей конкурса "Школа лидеров общин 2.0" от МХП, которые получат 10 миллионов гривен грантовой поддержки. Проекты сосредоточены на энергоэффективности, ветеранской политике и работе с молодежью.

10 млн грн грантовой поддержки: определены победители "Школы лидеров общин 2.0"

В Украине определили победителей конкурса "Школа лидеров громад 2.0", который уже второй год подряд реализует компания МХП и Благотворительный фонд "МХП-Громаді" совместно с Мариупольским государственным университетом, передает УНН.

Детали

Участники из разных регионов страны представили проекты, направленные на усиление устойчивости громад в условиях войны и закладывание основ для их дальнейшего развития.

Как отметил директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Александр Пахолюк, ключевая идея программы заключается в передаче громадам знаний и инструментов, которые позволяют им самостоятельно развиваться.

Мы уже второй год подряд проводим конкурс "Школа лидеров громад". Идти в будущее значительно легче, когда у тебя есть знания. Вместе с Мариупольским университетом мы обучаем участников проектному менеджменту — как формировать проекты, презентовать их и подавать грантодателям

- отметил Пахолюк.

По его словам, участие в программе открывает громадам возможность привлекать финансирование не только от Благотворительного фонда "МХП-Громаді", но и от других доноров.

В этом году организаторы сосредоточились на трех ключевых направлениях — энергоэффективность, ветеранская политика и работа с молодежью. Именно эти сферы, по словам организаторов, сейчас являются критически важными для обеспечения жизнеспособности громад.

Очень много проектов сейчас направлены на автономность — в частности, на строительство солнечных электростанций, чтобы в случае блэкаутов громада имела убежище и место со светом. Также это проекты помощи ветеранам и развития ветеранских пространств

- пояснил директор фонда.

Один из ветеранских проектов представила команда Золочевской центральной районной больницы на Львовщине. Речь идет о создании собственной зуботехнической лаборатории, которая позволит существенно сократить сроки зубопротезирования для военных и сделать услуги более доступными по цене.

Директор больницы Тарас Яцунский подчеркнул, что потребность в таком проекте возникла из-за значительного спроса среди ветеранов.

Мы работаем с ветеранами и увидели, что зубопротезирование занимает очень длительное время. Лаборатория находится во Львове, и это минимум семь дней. Практически каждый военный, который к нам обращается, имеет проблемы с зубами

- отметил он.

По его словам, реализация проекта позволит оказывать помощь значительно быстрее.

Среди финалистов конкурса также есть проекты, направленные на развитие культурных и молодежных пространств. В частности, финалистка программы из Христиновской громады Черкасской области Елена Хомченко представила инициативу "Модернизация культурного центра для молодежи Христиновки" по обновлению Центра культуры и досуга.

Благодаря программе мне удалось получить ценные знания по написанию проектной заявки и защитить собственный проект. Речь идет об обновлении главного культурного центра нашей громады. Это не только об эстетике, но и об энергоэффективности и влиянии на почти 32 тысячи жителей

- рассказала она.

Как отметила и.о. ректора Мариупольского государственного университета Татьяна Марена, сегодня для устойчивого развития громад критически важны не только финансовые ресурсы, но и инвестиции в знания и лидерство.

Сегодня громадам нужны не только ресурсы, но и знания и лидерство. "Школа лидеров громад" — это яркий пример эффективного партнерства образования, бизнеса и местного самоуправления, которое формирует человеческий капитал и работает на будущее страны

- подчеркнула она.

Организаторы подчеркивают, что главная ценность программы — в людях, которые готовы брать ответственность за развитие своих громад и оставаться работать на местах.

Развитие громад для МХП — это стратегическая инвестиция в устойчивость страны. Мы сознательно поддерживаем не отдельные инициативы, а людей, которые готовы брать ответственность и внедрять изменения на местах. "Школа лидеров громад" помогает громадам переходить от идей к решениям, работающим на устойчивость страны

- отметил Владимир Забела, руководитель Группы регионального развития МХП.

Реализацию проектов победителей планируют начать уже в следующем году.

Организаторы убеждены, что такие инициативы способствуют не только финансированию отдельных идей, но и формированию состоятельных громад, способных выстоять во время войны и строить будущее на местах.

Справка

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" — национальный лидер в сфере устойчивого развития громад, который уже более 10 лет внедряет системные изменения в 700+ населенных пунктах в 13 областях Украины. Фонд работает там, где поддержка наиболее необходима — от прифронтовых территорий до самых отдаленных сел, объединяя усилия бизнеса, власти и громад.

Фонд входит в ТОП-20 крупнейших благотворительных организаций Украины по версии Forbes.

Среди приоритетов — поддержка военных, ветеранов и их семей в рамках программы "МХП Рядом", комплексное развитие громад, помощь малому и среднему бизнесу и утверждение украинской идентичности.

Лилия Подоляк

ОбществоЭкономика
Село
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Черкасская область
благотворительность
Forbes
ПрАО МХП
Украина
Львов