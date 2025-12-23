10 млн грн грантовой поддержки: определены победители "Школы лидеров общин 2.0"

В Украине определили победителей конкурса "Школа лидеров громад 2.0", который уже второй год подряд реализует компания МХП и Благотворительный фонд "МХП-Громаді" совместно с Мариупольским государственным университетом, передает УНН.

Детали

Участники из разных регионов страны представили проекты, направленные на усиление устойчивости громад в условиях войны и закладывание основ для их дальнейшего развития.

Как отметил директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Александр Пахолюк, ключевая идея программы заключается в передаче громадам знаний и инструментов, которые позволяют им самостоятельно развиваться.

Мы уже второй год подряд проводим конкурс "Школа лидеров громад". Идти в будущее значительно легче, когда у тебя есть знания. Вместе с Мариупольским университетом мы обучаем участников проектному менеджменту — как формировать проекты, презентовать их и подавать грантодателям - отметил Пахолюк.

По его словам, участие в программе открывает громадам возможность привлекать финансирование не только от Благотворительного фонда "МХП-Громаді", но и от других доноров.

В этом году организаторы сосредоточились на трех ключевых направлениях — энергоэффективность, ветеранская политика и работа с молодежью. Именно эти сферы, по словам организаторов, сейчас являются критически важными для обеспечения жизнеспособности громад.

Очень много проектов сейчас направлены на автономность — в частности, на строительство солнечных электростанций, чтобы в случае блэкаутов громада имела убежище и место со светом. Также это проекты помощи ветеранам и развития ветеранских пространств - пояснил директор фонда.

Один из ветеранских проектов представила команда Золочевской центральной районной больницы на Львовщине. Речь идет о создании собственной зуботехнической лаборатории, которая позволит существенно сократить сроки зубопротезирования для военных и сделать услуги более доступными по цене.

Директор больницы Тарас Яцунский подчеркнул, что потребность в таком проекте возникла из-за значительного спроса среди ветеранов.

Мы работаем с ветеранами и увидели, что зубопротезирование занимает очень длительное время. Лаборатория находится во Львове, и это минимум семь дней. Практически каждый военный, который к нам обращается, имеет проблемы с зубами - отметил он.

По его словам, реализация проекта позволит оказывать помощь значительно быстрее.

Среди финалистов конкурса также есть проекты, направленные на развитие культурных и молодежных пространств. В частности, финалистка программы из Христиновской громады Черкасской области Елена Хомченко представила инициативу "Модернизация культурного центра для молодежи Христиновки" по обновлению Центра культуры и досуга.

Благодаря программе мне удалось получить ценные знания по написанию проектной заявки и защитить собственный проект. Речь идет об обновлении главного культурного центра нашей громады. Это не только об эстетике, но и об энергоэффективности и влиянии на почти 32 тысячи жителей - рассказала она.

Как отметила и.о. ректора Мариупольского государственного университета Татьяна Марена, сегодня для устойчивого развития громад критически важны не только финансовые ресурсы, но и инвестиции в знания и лидерство.

Сегодня громадам нужны не только ресурсы, но и знания и лидерство. "Школа лидеров громад" — это яркий пример эффективного партнерства образования, бизнеса и местного самоуправления, которое формирует человеческий капитал и работает на будущее страны - подчеркнула она.

Организаторы подчеркивают, что главная ценность программы — в людях, которые готовы брать ответственность за развитие своих громад и оставаться работать на местах.

Развитие громад для МХП — это стратегическая инвестиция в устойчивость страны. Мы сознательно поддерживаем не отдельные инициативы, а людей, которые готовы брать ответственность и внедрять изменения на местах. "Школа лидеров громад" помогает громадам переходить от идей к решениям, работающим на устойчивость страны - отметил Владимир Забела, руководитель Группы регионального развития МХП.

Реализацию проектов победителей планируют начать уже в следующем году.

Организаторы убеждены, что такие инициативы способствуют не только финансированию отдельных идей, но и формированию состоятельных громад, способных выстоять во время войны и строить будущее на местах.

Справка

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" — национальный лидер в сфере устойчивого развития громад, который уже более 10 лет внедряет системные изменения в 700+ населенных пунктах в 13 областях Украины. Фонд работает там, где поддержка наиболее необходима — от прифронтовых территорий до самых отдаленных сел, объединяя усилия бизнеса, власти и громад.

Фонд входит в ТОП-20 крупнейших благотворительных организаций Украины по версии Forbes.

Среди приоритетов — поддержка военных, ветеранов и их семей в рамках программы "МХП Рядом", комплексное развитие громад, помощь малому и среднему бизнесу и утверждение украинской идентичности.