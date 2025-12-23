10 млн грн грантової підтримки: визначено переможців "Школи лідерів громад 2.0"
Київ • УНН
В Україні визначили переможців конкурсу "Школа лідерів громад 2.0" від МХП, які отримають 10 мільйонів гривень грантової підтримки. Проєкти зосереджені на енергоефективності, ветеранській політиці та роботі з молоддю.
В Україні визначили переможців конкурсу "Школа лідерів громад 2.0", який уже другий рік поспіль реалізує компанія МХП та Благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно з Маріупольським державним університетом, передає УНН.
Деталі
Учасники з різних регіонів країни презентували проєкти, спрямовані на посилення стійкості громад в умовах війни та закладання основ для їхнього подальшого розвитку.
Як зазначив директор Благодійного фонду "МХП-Громаді" Олександр Пахолюк, ключова ідея програми полягає у передачі громадам знань та інструментів, які дозволяють їм самостійно розвиватися.
Ми вже другий рік поспіль проводимо конкурс "Школа лідерів громад". Йти в майбутнє значно легше, коли в тебе є знання. Разом із Маріупольським університетом ми навчаємо учасників проєктному менеджменту — як формувати проєкти, презентувати їх і подавати до грантодавців
За його словами, участь у програмі відкриває громадам можливість залучати фінансування не лише від Благодійного фонду "МХП-Громаді", а й від інших донорів.
Цьогоріч організатори зосередилися на трьох ключових напрямах — енергоефективність, ветеранська політика та робота з молоддю. Саме ці сфери, за словами організаторів, нині є критично важливими для забезпечення життєздатності громад.
Дуже багато проєктів зараз спрямовані на автономність — зокрема, на побудову сонячних електростанцій, щоб у разі блекаутів громада мала прихисток і місце зі світлом. Також це проєкти допомоги ветеранам і розвитку ветеранських просторів
Один із ветеранських проєктів представила команда Золочівської центральної районної лікарні на Львівщині. Йдеться про створення власної зуботехнічної лабораторії, яка дозволить суттєво скоротити терміни зубопротезування для військових і зробити послуги більш доступними за ціною.
Директор лікарні Тарас Яцунський наголосив, що потреба в такому проєкті виникла через значний попит серед ветеранів.
Ми працюємо з ветеранами і побачили, що зубопротезування займає дуже тривалий час. Лабораторія знаходиться у Львові, і це щонайменше сім днів. Практично кожен військовий, який до нас звертається, має проблеми із зубами
За його словами, реалізація проєкту дозволить надавати допомогу значно швидше.
Серед фіналістів конкурсу також є проєкти, спрямовані на розвиток культурних та молодіжних просторів. Зокрема, фіналістка програми з Христинівської громади Черкаської області Олена Хомченко презентувала ініціативу "Модернізація культурного центру для молоді Христинівки" з оновлення Центру культури та дозвілля.
Завдяки програмі мені вдалося здобути цінні знання з написання проєктної заявки та захистити власний проєкт. Йдеться про оновлення головного культурного осередку нашої громади. Це не лише про естетику, а й про енергоефективність та вплив на майже 32 тисячі мешканців
Як зазначила в.о. ректора Маріупольського державного університету Тетяна Марена, сьогодні для сталого розвитку громад критично важливими є не лише фінансові ресурси, а й інвестиції в знання та лідерство.
Сьогодні громадам потрібні не лише ресурси, а й знання та лідерство. "Школа лідерів громад" — це яскравий приклад ефективного партнерства освіти, бізнесу та місцевого самоврядування, яке формує людський капітал і працює на майбутнє країни
Організатори підкреслюють, що головна цінність програми — у людях, які готові брати відповідальність за розвиток своїх громад і залишатися працювати на місцях.
Розвиток громад для МХП — це стратегічна інвестиція у стійкість країни. Ми свідомо підтримуємо не окремі ініціативи, а людей, які готові брати відповідальність і впроваджувати зміни на місцях. "Школа лідерів громад" допомагає громадам переходити від ідей до рішень, що працюють на стійкість країни
Реалізацію проєктів переможців планують розпочати вже наступного року.
Організатори переконані, що такі ініціативи сприяють не лише фінансуванню окремих ідей, а й формуванню спроможних громад, здатних вистояти під час війни та будувати майбутнє на місцях.
Довідка
Благодійний фонд "МХП-Громаді" — національний лідер у сфері сталого розвитку громад, який уже понад 10 років впроваджує системні зміни у 700+ населених пунктах у 13 областях України. Фонд працює там, де підтримка найпотрібніша — від прифронтових територій до найвіддаленіших сіл, об’єднуючи зусилля бізнесу, влади та громад.
Фонд входить до ТОП-20 найбільших благодійних організацій України за версією Forbes.
Серед пріоритетів — підтримка військових, ветеранів та їхніх родин у межах програми "МХП Поруч", комплексний розвиток громад, допомога малому та середньому бізнесу та утвердження української ідентичності.