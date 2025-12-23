10 млн грн грантової підтримки: визначено переможців "Школи лідерів громад 2.0"

В Україні визначили переможців конкурсу "Школа лідерів громад 2.0", який уже другий рік поспіль реалізує компанія МХП та Благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно з Маріупольським державним університетом, передає УНН.

Деталі

Учасники з різних регіонів країни презентували проєкти, спрямовані на посилення стійкості громад в умовах війни та закладання основ для їхнього подальшого розвитку.

Як зазначив директор Благодійного фонду "МХП-Громаді" Олександр Пахолюк, ключова ідея програми полягає у передачі громадам знань та інструментів, які дозволяють їм самостійно розвиватися.

Ми вже другий рік поспіль проводимо конкурс "Школа лідерів громад". Йти в майбутнє значно легше, коли в тебе є знання. Разом із Маріупольським університетом ми навчаємо учасників проєктному менеджменту — як формувати проєкти, презентувати їх і подавати до грантодавців - зазначив Пахолюк.

За його словами, участь у програмі відкриває громадам можливість залучати фінансування не лише від Благодійного фонду "МХП-Громаді", а й від інших донорів.

Цьогоріч організатори зосередилися на трьох ключових напрямах — енергоефективність, ветеранська політика та робота з молоддю. Саме ці сфери, за словами організаторів, нині є критично важливими для забезпечення життєздатності громад.

Дуже багато проєктів зараз спрямовані на автономність — зокрема, на побудову сонячних електростанцій, щоб у разі блекаутів громада мала прихисток і місце зі світлом. Також це проєкти допомоги ветеранам і розвитку ветеранських просторів - пояснив директор фонду.

Один із ветеранських проєктів представила команда Золочівської центральної районної лікарні на Львівщині. Йдеться про створення власної зуботехнічної лабораторії, яка дозволить суттєво скоротити терміни зубопротезування для військових і зробити послуги більш доступними за ціною.

Директор лікарні Тарас Яцунський наголосив, що потреба в такому проєкті виникла через значний попит серед ветеранів.

Ми працюємо з ветеранами і побачили, що зубопротезування займає дуже тривалий час. Лабораторія знаходиться у Львові, і це щонайменше сім днів. Практично кожен військовий, який до нас звертається, має проблеми із зубами - зазначив він.

За його словами, реалізація проєкту дозволить надавати допомогу значно швидше.

Серед фіналістів конкурсу також є проєкти, спрямовані на розвиток культурних та молодіжних просторів. Зокрема, фіналістка програми з Христинівської громади Черкаської області Олена Хомченко презентувала ініціативу "Модернізація культурного центру для молоді Христинівки" з оновлення Центру культури та дозвілля.

Завдяки програмі мені вдалося здобути цінні знання з написання проєктної заявки та захистити власний проєкт. Йдеться про оновлення головного культурного осередку нашої громади. Це не лише про естетику, а й про енергоефективність та вплив на майже 32 тисячі мешканців - розповіла вона.

Як зазначила в.о. ректора Маріупольського державного університету Тетяна Марена, сьогодні для сталого розвитку громад критично важливими є не лише фінансові ресурси, а й інвестиції в знання та лідерство.

Сьогодні громадам потрібні не лише ресурси, а й знання та лідерство. "Школа лідерів громад" — це яскравий приклад ефективного партнерства освіти, бізнесу та місцевого самоврядування, яке формує людський капітал і працює на майбутнє країни - наголосила вона.

Організатори підкреслюють, що головна цінність програми — у людях, які готові брати відповідальність за розвиток своїх громад і залишатися працювати на місцях.

Розвиток громад для МХП — це стратегічна інвестиція у стійкість країни. Ми свідомо підтримуємо не окремі ініціативи, а людей, які готові брати відповідальність і впроваджувати зміни на місцях. "Школа лідерів громад" допомагає громадам переходити від ідей до рішень, що працюють на стійкість країни - зазначив Володимир Забела, керівник Групи регіонального розвитку МХП.

Реалізацію проєктів переможців планують розпочати вже наступного року.

Організатори переконані, що такі ініціативи сприяють не лише фінансуванню окремих ідей, а й формуванню спроможних громад, здатних вистояти під час війни та будувати майбутнє на місцях.

Довідка

Благодійний фонд "МХП-Громаді" — національний лідер у сфері сталого розвитку громад, який уже понад 10 років впроваджує системні зміни у 700+ населених пунктах у 13 областях України. Фонд працює там, де підтримка найпотрібніша — від прифронтових територій до найвіддаленіших сіл, об’єднуючи зусилля бізнесу, влади та громад.

Фонд входить до ТОП-20 найбільших благодійних організацій України за версією Forbes.

Серед пріоритетів — підтримка військових, ветеранів та їхніх родин у межах програми "МХП Поруч", комплексний розвиток громад, допомога малому та середньому бізнесу та утвердження української ідентичності.