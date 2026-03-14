Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"

Міністерство закордонних справ України разом із Групою Нафтогаз провели брифінг для представників іноземних дипломатичних місій щодо наслідків російських атак на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба", передає УНН із посиланням на Нафтогаз.

У заході взяли участь представники 31 країни, серед яких держави G7 та європейські партнери України. Серед учасників були посли та представники дипломатичних місій, акредитованих в Україні.

Перед учасниками виступили заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс та голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Ми прагнемо, щоб міжнародні партнери мали повне уявлення про наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Буквально сьогодні всі ми стали свідками чергового масованого ракетно-дронового обстрілу багатьох областей України та Києва. Незважаючи на це, Україна залишається надійним партнером в забезпеченні енергетичної безпеки Європи. Саме тому ми ініціювали сьогоднішню зустріч з метою висвітлення реальної ситуації довкола відновлення роботи нафтопроводу "Дружба"

Під час брифінгу фахівці Групи Нафтогаз представили дипломатам технічну інформацію про стан інфраструктури після обстрілу нафтопроводу "Дружба". Щоб надати посольствам максимально повну картину подій, продемонстрували матеріали безпосередньо з місця обстрілу. Вони наочно показують технічні пошкодження, що виникли внаслідок атаки, їх наслідки для роботи системи, а також ті заходи, які необхідні для відновлення пошкоджених об’єктів.

З початку повномасштабного вторгнення росія здійснила понад 400 атак на об’єкти Групи Нафтогаз. Лише у 2026 році зафіксовано вже понад 30 обстрілів. Зокрема атака 27 січня на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" спричинила значні пошкодження. Ми вже надавали партнерам технічну інформацію щодо наслідків цього удару, а під час цієї зустрічі змогли детальніше показати матеріали з місця подій і пояснити виклики, з якими стикаються наші фахівці. Відновлення такої інфраструктури — складний технологічний процес, який потребує часу, спеціалізованого обладнання і постійної роботи команд навіть в умовах загроз