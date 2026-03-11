Не делегація - у МЗС кажуть, група відправлених у зв'язку з "Дружбою" угорців прибула до України без офіційного статусу

$43.860.0351.040.33
ukenru
Ексклюзив
13:06 • 4076 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
12:47 • 10552 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
09:10 • 19677 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 31077 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 30764 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 43529 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 116543 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 87298 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 45301 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 46501 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3.9м/с
28%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США знищили 16 іранських мінних загороджувачів через погрози Тегерана заблокувати експорт нафти11 березня, 04:32 • 37527 перегляди
Шість людей загинули внаслідок масштабної пожежі в автобусі у швейцарському Керцерсі11 березня, 04:50 • 18298 перегляди
КВІР оголосив про початок наймасштабнішої фази операції проти Ізраїлю та США11 березня, 05:50 • 31205 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат09:01 • 40413 перегляди
Угорська делегація для перевірки "Дружби" вирушила до України10:51 • 16833 перегляди
Публікації
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт13:32 • 3936 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше13:14 • 6282 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат09:01 • 40457 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 54217 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 116543 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду14:04 • 1380 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11:55 • 10870 перегляди
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 30571 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 31057 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 40894 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Фільм
Шахед-136

Не делегація - у МЗС кажуть, група відправлених у зв'язку з "Дружбою" угорців прибула до України без офіційного статусу

Київ • УНН

 • 1564 перегляди

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що угорці заїхали як туристи за безвізом. Офіційних зустрічей чи статусу делегації у цих громадян наразі немає.

Не делегація - у МЗС кажуть, група відправлених у зв'язку з "Дружбою" угорців прибула до України без офіційного статусу

Групу громадян Угорщини, які приїхали до України, некоректно називати "делегацією", вони не мають офіційного статусу, як і запланованих офіційних зустрічей, повідомив журналістам речник МЗС України Георгій Тихий, пише УНН.

Ми знаємо, що сьогодні вранці на територію України заїхала група громадян Угорщини за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом. Будь-які особи з туристичною метою можуть саме так заїхати в Україну з країн Шенгену. На території України ця група осіб не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож точно некоректно називати їх "делегацією"

- повідомив речник МЗС Тихий.

Він наголосив, що "на території України можуть перебувати громадяни інших держав, які з повагою ставляться до України і дотримуються загальних правил відвідин, зокрема з туристичною метою".

Доповнення

Раніше повідомлялося, що угорська делегація для перевірки стану нафтопроводу "Дружба" вирушила до України. Очільник делегації, державний секретар Міністерства енергетики країни Габор Чепек повідомив спочатку, що прибув на кордон, а потім - що прямує до Києва.

Юлія Шрамко

Політика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Угорщина
Україна
Київ