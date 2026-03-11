Не делегація - у МЗС кажуть, група відправлених у зв'язку з "Дружбою" угорців прибула до України без офіційного статусу

Групу громадян Угорщини, які приїхали до України, некоректно називати "делегацією", вони не мають офіційного статусу, як і запланованих офіційних зустрічей, повідомив журналістам речник МЗС України Георгій Тихий, пише УНН.

Ми знаємо, що сьогодні вранці на територію України заїхала група громадян Угорщини за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом. Будь-які особи з туристичною метою можуть саме так заїхати в Україну з країн Шенгену. На території України ця група осіб не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож точно некоректно називати їх "делегацією" - повідомив речник МЗС Тихий.

Він наголосив, що "на території України можуть перебувати громадяни інших держав, які з повагою ставляться до України і дотримуються загальних правил відвідин, зокрема з туристичною метою".

Доповнення

Раніше повідомлялося, що угорська делегація для перевірки стану нафтопроводу "Дружба" вирушила до України. Очільник делегації, державний секретар Міністерства енергетики країни Габор Чепек повідомив спочатку, що прибув на кордон, а потім - що прямує до Києва.