Эксклюзив
13:06 • 3914 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
12:47 • 10317 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
09:10 • 19515 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 30922 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 30626 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 43475 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 116354 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87287 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 45295 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 46492 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Не делегация - в МИД говорят, группа отправленных в связи с "Дружбой" венгров прибыла в Украину без официального статуса

Киев • УНН

 • 1540 просмотра

Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что венгры заехали как туристы по безвизу. Официальных встреч или статуса делегации у этих граждан пока нет.

Не делегация - в МИД говорят, группа отправленных в связи с "Дружбой" венгров прибыла в Украину без официального статуса

Группу граждан Венгрии, приехавших в Украину, некорректно называть "делегацией", они не имеют официального статуса, как и запланированных официальных встреч, сообщил журналистам спикер МИД Украины Георгий Тихий, пишет УНН.

Мы знаем, что сегодня утром на территорию Украины заехала группа граждан Венгрии по общим правилам для всех граждан стран Шенгенской зоны, пользуясь безвизом. Любые лица с туристической целью могут именно так заехать в Украину из стран Шенгена. На территории Украины эта группа лиц не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч, поэтому точно некорректно называть их "делегацией"

- сообщил спикер МИД Тихий.

Он подчеркнул, что "на территории Украины могут находиться граждане других государств, которые с уважением относятся к Украине и соблюдают общие правила посещения, в частности с туристической целью".

Дополнение

Ранее сообщалось, что венгерская делегация для проверки состояния нефтепровода "Дружба" отправилась в Украину. Глава делегации, государственный секретарь Министерства энергетики страны Габор Чепек сообщил сначала, что прибыл на границу, а затем - что направляется в Киев.

Юлия Шрамко

Политика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Венгрия
Украина
Киев