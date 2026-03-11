Не делегация - в МИД говорят, группа отправленных в связи с "Дружбой" венгров прибыла в Украину без официального статуса

Группу граждан Венгрии, приехавших в Украину, некорректно называть "делегацией", они не имеют официального статуса, как и запланированных официальных встреч, сообщил журналистам спикер МИД Украины Георгий Тихий, пишет УНН.

Мы знаем, что сегодня утром на территорию Украины заехала группа граждан Венгрии по общим правилам для всех граждан стран Шенгенской зоны, пользуясь безвизом. Любые лица с туристической целью могут именно так заехать в Украину из стран Шенгена. На территории Украины эта группа лиц не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч, поэтому точно некорректно называть их "делегацией" - сообщил спикер МИД Тихий.

Он подчеркнул, что "на территории Украины могут находиться граждане других государств, которые с уважением относятся к Украине и соблюдают общие правила посещения, в частности с туристической целью".

Дополнение

Ранее сообщалось, что венгерская делегация для проверки состояния нефтепровода "Дружба" отправилась в Украину. Глава делегации, государственный секретарь Министерства энергетики страны Габор Чепек сообщил сначала, что прибыл на границу, а затем - что направляется в Киев.