Андрей Кудряшов

Исполняющий обязанности ректора, кандидат технических наук

Андрей Кудряшов – исполняющий обязанности ректора Государственного биотехнологического университета, кандидат технических наук. Назначен в 2022 году после приостановки контракта с народным депутатом Андреем Одарченко, который не мог официально занимать должность ректора из-за несовместимости с депутатским мандатом. До этого Кудряшов работал заместителем директора Департамента капитального строительства Харьковской ОГА и проректором ГБТУ. По данным СМИ, сохраняет тесные связи с Одарченко и может оставаться его представителем в вузе. Несмотря на скандалы вокруг руководства, формально возглавляет университет.