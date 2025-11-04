Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты

Исполняющий обязанности ректора Государственного биотехнологического университета Андрей Кудряшов, который официально получает 25 тысяч гривен в месяц, устраивает роскошную жизнь для своей сожительницы Маргариты Павицкой. Однако никакого упоминания об этом в его декларации нет. Такое поведение может свидетельствовать о сокрытии членов семьи и незаконном обогащении, поэтому Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции может начать мониторинг его образа жизни, пишет УНН.

Кольцо, автомобиль и дорогой отдых для сожительницы

Исполняющий обязанности ректора Государственного биотехнологического университета Андрей Кудряшов не указал в декларации за 2024 год информацию о своей сожительнице Маргарите Павицкой. Кроме того, летом этого года Кудряшов сделал ей предложение. Романтическое событие произошло в Одессе, в элитном отеле "NEMO", где стоимость номеров в курортный сезон достигает 36 тысяч гривен в сутки. При этом, согласно декларации, в месяц Кудряшов зарабатывает в ГБТУ примерно 25 тысяч гривен, и это его единственный официальный источник дохода.

А на фото, опубликованных невестой, видно кольцо от мирового ювелирного бренда Tiffany & Co. По информации УНН, это платиновое кольцо с бриллиантом около одного карата, стоимостью от $12 000 до $17 000 (от 504 000 грн до 714 000 грн). Кроме того, что стоимость этого подарка превышает годовой доход Кудряшова, задекларированный за 2024 год, такая покупка должна быть задекларирована.

Интересно, что в 2024 году Павицкая стала владелицей кабриолета Peugeot 308 CC, ориентировочной стоимостью около $10 000 (420 тысяч гривен). По данным портала YouControl, женщина не имеет собственного бизнеса и не трудоустроена, поэтому происхождение средств на приобретение авто остается непонятным. В декларации Кудряшова также отсутствуют данные о покупке этого авто.

Мониторинг НАПК образа жизни Кудряшова

Как пояснил в комментарии УНН заместитель председателя Общественного совета при НАПК, член правления коалиции "RISE" и председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Мыткалык, согласно законодательству, лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, обязаны указывать в декларации членов семьи, с которыми они: совместно проживают; связаны общим бытом; имеют взаимные права и обязанности (в том числе и в случае совместного проживания без регистрации брака).

"При этом, если лица подпадают под признаки совместного проживания (быта), то считается, что они совместно проживают, если такое проживание совокупно длится более 183 дней в течение года (то есть более половины отчетного периода для ежегодной декларации) или не менее 30 дней подряд, если такое проживание длилось по состоянию на последний день отчетного периода. В таком случае на декларанта возлагается обязанность задекларировать этих лиц как членов семьи и декларировать их имущество", - отметил Мыткалык.

Стоит отметить, что Кудряшов проживает с Павицкой уже более полутора лет, однако почему-то не указывает это в своей декларации.

По словам Мыткалыка, НАПК может начать мониторинг образа жизни и.о. ректора ГБТУ на основе журналистского расследования.

"Дело в том, что НАПК может проверять и проводить мониторинг образа жизни по фактам, которые описаны в СМИ. Но это не является их обязанностью. Это означает, что если НАПК сообщить обращением о том, что есть определенные нарушения и это подпадают под проведение конкретной проверки, например, мониторинга образа жизни, то тогда НАПК может начать такую проверку", - пояснил заместитель председателя Общественного совета при НАПК.

Что касается подарка в виде дорогого кольца, Мыткалык отметил, что у Кудряшова еще есть шанс указать покупку в декларации за 2025 год, которая подается декларантами в следующем году. Если же и.о. ректора Государственного биотехнологического университета не задекларирует кольцо, ему будет грозить административная ответственность.

Откуда у Кудряшова состояние

Такие расходы на сожительницу вызывают дополнительные вопросы относительно происхождения состояния Кудряшова. Как ранее сообщал УНН, и.о. ректора ГБТУ может быть причастен к вероятному хищению средств и активов Государственного биотехнологического университета. Согласно материалам журналистского расследования, Кудряшов действовал в тесной связи с осужденным за взяточничество нардепом Андреем Одарченко, который, несмотря на приговор суда, остается ректором и продолжает неформально контролировать университет.

Среди выявленных схем – создание фиктивных "фирм-клонов", через которые выводились бюджетные средства университета, передача университетских земель в скрытую аренду, а также присвоение миллионов гривен от продажи урожая, выращенного на землях вуза.

По данным журналистского расследования, именно под руководством Кудряшова эти схемы продолжили функционировать, а связанные с ним лица контролируют финансовые потоки учреждения и управление земельными ресурсами.

Кроме того, Кудряшов стал одним из тех, кто вносил залог за нардепа-взяточника Одарченко, что в дальнейшем помогло ему выйти на свободу и сбежать за границу.

Смена руководства ГБТУ давно назрела

Срок полномочий Андрея Кудряшова как исполняющего обязанности ректора ГБТУ завершается 7 ноября. Поэтому именно сейчас министр образования и науки Оксен Лисовый должен принять решение: продлить полномочия человека, связанного с Одарченко, или назначить новое руководство до проведения выборов ректора в законном порядке.

Кроме того, уже давно назрела необходимость расторжения контракта с ректором Андреем Одарченко, осужденным за взяточничество к 8 годам тюрьмы. Этого, кстати, требует и приговор суда, вступивший в законную силу, ведь суд запретил нардепу занимать должности в государственных органах сроком на три года. Поэтому, как бы сейчас ни старались лоббисты интересов Одарченко, из числа коллег из Верховной Рады, министр Лисовый вынужден выполнить приговор суда и расторгнуть контракт с ректором-беглецом ГБТУ. В противном случае, невыполнение приговора суда влечет за собой уголовную ответственность.

К тому же, как показывает практика, требует решения и вопрос очищения университета от влияния коррупционера, который распространяется не только через Андрея Кудряшова. По данным УНН, в ГБТУ работает еще ряд людей нардепа-взяточника, среди них в частности проректор по научной работе Валерий Михайлов, который будет исполнять обязанности председателя Ученого совета ГБТУ после отстранения Одарченко. Михайлов, судя по его декларациям, после создания Государственного биотехнологического университета смог существенно улучшить свое материальное положение.

Кроме того, для сохранения влияния на университет, в случае непродления полномочий Кудряшова, Одарченко пролоббировал введение в руководство ГБТУ Евгения Грицкова - проректора Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова. Это одиозная личность с пророссийскими взглядами, под которую в ГБТУ планируют создать отдельную должность.

Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетом

Таким образом Одарченко решил перестраховаться и сохранить под контролем финансовые потоки ГБТУ, которые сейчас, очевидно, являются единственным его источником доходов.

Дело Одарченко

Напомним, 21 ноября 2023 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении народного депутата Андрея Одарченко, который, по версии следствия, пытался подкупить биткоинами тогдашнего главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема. По данным детективов, депутат предлагал 50 тысяч долларов в обмен на содействие в выделении средств из Фонда ликвидации последствий агрессии рф для ремонта возглавляемого Одарченко Государственного биотехнологического университета.

Уже на следующий день, 22 ноября 2023 года, Высший антикоррупционный суд арестовал Одарченко, определив залог в 15 млн грн. Сам нардеп все обвинения отверг.

23 ноября 2023 года "Слуга народа" исключила нардепа Одарченко из фракции. Уже на следующий день, 24 ноября 2023 года, Одарченко вышел из-под стражи – за него внесли залог в размере 15 млн грн, сообщили в Центре противодействия коррупции.

Прошел почти год. 18 сентября 2024 года прокурор САП во время судебного заседания заявила, что депутат, вероятно, находится за границей, хотя официального подтверждения этому нет. В тот же день он не явился на заседание ВАКС и отсутствовал в Верховной Раде. Из-за этого САП инициировала взыскание залога и объявление его в розыск.

По данным прокуратуры, Одарченко мог выехать через Закарпатскую область, где, по словам стороны обвинения, имел близкие отношения с бывшим главой ОГА Виктором Микитой. Сам Микита отрицал какую-либо причастность к возможному выезду нардепа. Впоследствии в САП сообщили, что Андрей Одарченко сбежал в Румынию и обратился даже в государственные органы с заявлением о получении убежища в этой стране. Позже стало известно, что Одарченко скрывается в Венгрии.

19 сентября 2024 года судья ВАКС удовлетворил ходатайство обвинения и объявил Одарченко в государственный и международный розыск. После этого суд решил слушать дело заочно. 23 сентября 2024 года ВАКС заочно арестовал депутата и взыскал в доход государства 15 млн грн залога, внесенного за него ранее.

После бегства нардепа за границу в сентябре 2024-го ГБТУ не осудил ректора. В ноябре на сайте и на странице вуза в Facebook разместили поздравление Одарченко с днем рождения, ему пожелали "процветания, благосклонности судьбы, удачи, потрясающих возможностей, достижений и побед". Позже пост все же удалили.

ВАКС 14 ноября 2024 года признал Андрея Одарченко виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Это решение 10 октября 2025 года подтвердила Апелляционная палата ВАКС.