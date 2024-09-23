Нардеп Одарченко втік до Румунії та попросив там притулок

Народний депутат Андрій Одарченко, якого підозрюють у підкупі високопосадовця Державного агентства з реконструкції, втік до Румунії і звернувся навіть до державних органів з заявою про отримання притулку в цій державі. Про це заявила прокурор САП під час судового засідання, передає УНН.

Деталі

19 вересня о 7 годині ранку за місцем (проживання - ред.) знаходився його неофіційний водій, який повідомив, що за два дні до того Одарченко попросив висадити його в центральній частині міста Київ, віддав свої мобільні телефони, бо просив поставити їх на підзарядку вдома, а сказав, що до Верховної Ради і назад добереться пішки. З того часу водій його не бачив, як з ним зв’язатися не знає, тому що всі 3 мобільні телефони Одарченка зберігаються у водія. За наявною в органах досудового розслідування інформацією, Одарченко перетнув державний кордон поза межами пункту пропуску з Румунією і після цього звернувся навіть до державних органів Румунії з заявою про отримання притулку в цій державі