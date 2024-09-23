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Нардеп Одарченко втік до Румунії та попросив там притулок

Нардеп Одарченко втік до Румунії та попросив там притулок

Київ • УНН

 • 18624 перегляди

Підозрюваний у підкупі високопосадовця нардеп Андрій Одарченко втік до Румунії поза пунктом пропуску. Він звернувся до румунських органів із заявою про надання притулку, залишивши свої телефони водієві.

Народний депутат Андрій Одарченко, якого підозрюють у підкупі високопосадовця Державного агентства з реконструкції, втік до Румунії і звернувся навіть до державних органів з заявою про отримання притулку в цій державі. Про це заявила прокурор САП під час судового засідання, передає УНН.

Деталі

19 вересня о 7 годині ранку за місцем (проживання - ред.) знаходився його неофіційний водій, який повідомив, що за два дні до того Одарченко попросив висадити його в центральній частині міста Київ, віддав свої мобільні телефони, бо просив поставити їх на підзарядку вдома, а сказав, що до Верховної Ради і назад добереться пішки. З того часу водій його не бачив, як з ним зв’язатися не знає, тому що всі 3 мобільні телефони Одарченка зберігаються у водія. За наявною в органах досудового розслідування інформацією, Одарченко перетнув державний кордон поза межами пункту пропуску з Румунією і після цього звернувся навіть до державних органів Румунії з заявою про отримання притулку в цій державі

- сказала прокурор.

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував нардепа Андрія Одарченка, якого підозрюють у підкупі високопосадовця Державного агентства з реконструкції. Також суд стягнув 15 млн гривень застави, внесеної за нього.

Павло Башинський

Павло Башинський

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