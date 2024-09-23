Нардеп Одарченко сбежал в Румынию и попросил там убежище

Народный депутат Андрей Одарченко, которого подозревают в подкупе чиновника Государственного агентства по реконструкции, сбежал в Румынию и обратился даже в государственные органы с заявлением о получении убежища в этом государстве. Об этом заявила прокурор САП во время судебного заседания, передает УНН.

Детали

19 сентября в 7 часов утра по месту (проживания - ред.) находился его неофициальный водитель, который сообщил, что за два дня до того Одарченко попросил высадить его в центральной части города Киев, отдал свои мобильные телефоны, потому что просил поставить их на подзарядку дома, а сказал, что в Верховную Раду и обратно доберется пешком. С тех пор водитель его не видел, как с ним связаться не знает, потому что все 3 мобильных телефона Одарченко хранятся у водителя. По имеющейся в органах досудебного расследования информации, Одарченко пересек государственную границу вне пункта пропуска с Румынией и после этого обратился даже в государственные органы Румынии с заявлением о получении убежища в этом государстве - сказала прокурор.

Напомним,

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал нардепа Андрея Одарченко, которого подозревают в подкупе чиновника Государственного агентства по реконструкции. Также суд взыскал 15 млн гривен залога, внесенного за него.