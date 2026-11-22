Знаменитый британский шеф-повар Джейми Оливер рассказал неожиданную историю о голливудском актере Роберте Де Ниро, который около 30 лет назад вернул приготовленную им пасту на кухню ресторана. Самое интересное, что кулинар вспомнил этот случай непосредственно в присутствии самого актера. Об этом сообщает Malay Mail со ссылкой на шоу Грэма Нортона, пишет УНН.

Детали

Курьезная встреча состоялась во время выпуска британского телешоу The Graham Norton Show, который вышел 20 ноября.

Оливер вспомнил времена, когда еще был молодым поваром и работал в лондонском ресторане River Cafe. Однажды заведение посетил Роберт Де Ниро, который заказал пасту арабьята — итальянское блюдо с острым томатным соусом.

Однако актер остался недоволен заказом.

Почему Де Ниро вернул пасту

Он отправил ее обратно! Наверное, она была недостаточно острой — рассказал Оливер.

Особого юмора ситуации добавило то, что через 30 лет шеф-повар пересказывал эту историю перед самим Де Ниро, который также был гостем программы.

В выпуске приняли участие актеры Бен Стиллер и Мишель Йео, а также британская группа Take That.

История стала неожиданным напоминанием о начале карьеры Оливера, задолго до того, как он приобрел мировую популярность благодаря телевизионным кулинарным шоу и собственным ресторанам.

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